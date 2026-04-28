최은옥 교육부 차관, '제5차 교육행정체제통합 협력 회의' 개최

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- 최은옥 교육부 차관이 29일 정부세종청사에서 제5차 교육행정체제통합 협력 회의를 개최한다.
- 전남·광주교육청 부교육감과 실무부서가 참여해 조직·인사·재정·시스템 통합 과제를 논의한다.
- 최 차관은 통합특별시교육청 안정 출범을 위해 전 분야 과제를 체계적으로 추진하라고 강조한다.
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최은옥 "7월 안정적 출범 위해 차질없는 준비 강조"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최은옥 교육부 차관은 오는 29일 정부세종청사에서 '제5차 교육행정체제통합 협력 회의'를 개최한다.
이번 회의에는 전남교육청과 광주교육청의 교육감 권한대행(부교육감) 및 통합업무 실무부서 담당자가 참여해 조직·인사·재정·시스템 등 통합을 위한 세부 과제를 논의한다.
교육행정체제통합 협력 회의는 전남광주통합특별시교육청 출범을 위해 교육부와 양 교육청 간 통합 실무를 협의하는 정기 협의체다.
이번 제5차 회의에서는 ▲전남광주통합교육청 조직 설계 방안과 일정 ▲인사 운영 방향 ▲재정 통합 추진 방안 ▲시스템 통합·운영 방안 및 계획 등이 집중적으로 다뤄진다.
또한 각 교육청이 자체적으로 추진하는 통합 관련 사항도 공유할 예정이다.
최 차관은 "추진 일정에 따른 차질 없는 준비를 통해 전남광주통합교육청이 안정적으로 출범할 수 있도록 교육부와 양 교육청의 역량을 집중해야 한다"며 "통합을 위해 교육 현장과 적극적으로 소통하고 조직·인사·재정·시스템 등 전 분야의 과제를 때에 맞게 체계적으로 추진하도록 만전을 기해야 한다"고 강조할 예정이다.
hyeng0@newspim.com