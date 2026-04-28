코빗 리서치센터, 전통금융기관 블록체인 수익모델 분석…토큰화·크립토 모델 주목

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고객 기반과 규제 인프라 보유 대형 금융기관, 토큰화 경쟁우위 분석

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 최초 가상자산거래소인 코빗 산하 코빗 리서치센터가 전통 금융기관의 블록체인 수익 구조를 분석한 보고서 '전통 금융의 블록체인 수익 구조'를 발간했다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 최초 가상자산거래소인 코빗 산하 코빗 리서치센터가 전통 금융기관의 블록체인 수익 구조를 분석한 보고서 '전통 금융의 블록체인 수익 구조'를 발간했다고 28일 밝혔다. [사진=코빗]2026.04.28 dedanhi@newspim.com

보고서는 전통 금융기관의 블록체인 수익 모델이 ▲토큰화(Tokenization) 수익 모델 ▲크립토(Crypto) 수익 모델로 나뉜다고 분석했다.

토큰화 수익 모델은 실물자산을 블록체인 기반으로 토큰화하는 과정에서, 크립토 수익 모델은 가상자산 자체의 거래·수탁·결제에서 수익이 발생한다. 수익원은 발행 수수료, 운용보수(AUM Fee), 거래 수수료, 청산 수수료 등으로 전통 자본시장의 수수료 체계와 유사한 구조를 따른다.

코빗 리서치센터는 토큰화 시장에서 가장 명확한 경쟁 우위가 기존 고객 기반과 규제 인프라를 보유한 대형 금융기관에 있다고 짚었다.

리서치센터는 블랙록과 JP모건의 예를 들며 기존 고객 기반이 수익화의 핵심 변수라고 강조했다. 또한 나스닥의 토큰화 증권 거래 규칙 변경 승인(2026년 3월)과 뉴욕증권거래소(NYSE)/ICE의 OKX 전략 투자 등 전통 거래소의 본격 진입을 두고 2차 시장 유동성 구조를 바꿀 변수로 주목된다고 밝혔다.

보고서는 아울러 토큰화 수익 모델의 성패가 투자자층의 핵심 수요와의 정합성에 좌우된다고 강조했다. 기관투자자의 핵심 수요는 실시간 결제, 담보 이동 효율화 등 운영 효율성에 집중된 반면, 고액자산가는 부분 소유권을 통한 사모시장 접근성 개선에 더 큰 관심을 보인다고 설명했다.

강동현 코빗 리서치센터 연구위원은 "디지털자산기본법 제정이 임박한 가운데 국내 주요 금융사도 블록체인 기반 상품 출시를 준비하는 단계에 진입했다"며 "해외 선도 사례를 체계적으로 정리한 이번 보고서가 국내 금융권이 신규 사업 영역을 설계하는 데 실질적인 참고가 되길 바란다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com