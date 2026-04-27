케이뱅크, 리플과 손 잡고 블록체인 기반 해외송금 기술검증 나선다

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 27일 리플과 전략적 파트너십을 체결했다.
- 리플의 블록체인 인프라로 해외송금 속도와 비용 개선을 검증한다.
- UAE·태국 대상 온체인 송금 PoC를 통해 안정성을 점검한다.
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리플 디지털 월렛 기술검증 통해 기존 시스템과 연계 가능성 확인 예정
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 글로벌 블록체인 기업 리플과 손잡고 블록체인 기반 해외송금 기술검증에 나선다고 27일 밝혔다.
케이뱅크는 최우형 케이뱅크 은행장과 피오나 머레이 리플 아시아태평양(APAC) 총괄 등이 참석한 가운데 최근 서울 본사에서 리플과 전략적 파트너십을 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 파트너십을 통해 케이뱅크는 리플의 글로벌 네트워크와 블록체인 인프라를 활용해 기존 해외송금의 속도·비용·투명성 개선 가능성을 검증할 계획이다.
케이뱅크와 리플은 이날 파트너십 체결에서 ▲리플의 디지털 월렛 기반 PoC ▲케이뱅크 해외송금 모델 지원 및 협력 ▲디지털 자산 분야 협력 확대 등을 논의했다.
케이뱅크는 현재 리플과 해외송금 관련 기술검증(PoC)을 진행 중이며, 단계별 검증을 통해 협력 방안을 구체화하고 있다. 앞서 진행된 1차 검증에서는 별도 앱 기반 송금 구조를 검증했으며, 현재 진행 중인 2차 검증에서는 고객 계좌 및 내부 시스템을 가상으로 연계해 송금 안정성을 점검하고 있다.
특히 2차 검증에서는 UAE, 태국 등 주요 국가를 대상으로 블록체인 네트워크를 통해 자금을 직접 전송하는 '온체인(on-chain)' 송금 방식을 검증 중이다. 이는 중개은행을 최소화해 송금 속도를 단축하고 비용 절감이 가능한 구조다. 케이뱅크는 이미 해당 국가와 스테이블코인 기반 송금 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.
케이뱅크는 1차 검증에서는 자체 개발 방식으로 월렛을 구현했고, 2차 검증에서는 리플의 글로벌 SaaS(Software as a Service) 기반 디지털 월렛 '팰리세이드'를 활용해 최적의 방안을 도출할 예정이다.
케이뱅크는 향후 스테이블코인 관련 법제화에 대비해 해외송금 등 다양한 활용 방안에 대한 기술 검증을 지속할 계획이다. 최우형 케이뱅크 은행장은 "이번 협력은 케이뱅크의 블록체인 기반 해외송금 기술 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.
피오나 머레이 리플 APAC 총괄은 "한국 디지털 뱅킹의 기준을 정립하고 지속적인 혁신을 이끌어온 케이뱅크와 파트너십을 맺게 되어 뜻깊게 생각한다"고 화답했다.
한편, 2012년 설립된 리플은 글로벌 금융 결제 네트워크 '리플페이먼츠'를 운영하는 블록체인 기업이다. 리플 기술은 전 세계 100여 개 금융기관에서 활용되고 있으며, 2024년 스테이블코인 'RLUSD'를 출시해 미국 규제를 충족했다. 또한 2025년에는 미국 신탁은행 인가를 신청해 현재 승인 절차를 진행 중이다.
dedanhi@newspim.com