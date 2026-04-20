"AI 네이티브 찾는다"... 케이뱅크, 채용연계형 인턴 모집

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마케팅∙Tech 등 4개 직무 대상... AI 면접 도입

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 7, 8월 두 달 동안 실무 경험을 쌓고 정규직 채용 기회까지 얻을 수 있는 채용연계형 인턴 모집을 시작했다고 20일 밝혔다.



이번 인턴십의 특징은 케이뱅크의 핵심 전략인 'AI Powered Bank' 도약에 발맞춰 AI 역량을 갖춘 'AI 네이티브(AI Native)' 인재 선발에 집중한다는 점이다.

[이미지=케이뱅크]

모든 모집 직무에서 AI 이해도와 활용 경험을 주요 역량으로 반영해 인턴십 기간 동안 전원이 참여하는 'AI 과제'를 운영한다.

모집 직무는 ▲Biz·Marketing(금융 상품/서비스 기획) ▲Tech(백엔드 개발·정보보호) ▲Compliance(자금세탁방지) 등 총 4개 분야로, 지원자는 한 가지 직무를 선택해 지원할 수 있다.

채용절차는 ▲서류접수 ▲역량검사-과제 또는 AI면접 전형 ▲면접 순으로 진행된다. 특히 이번 채용부터는 지원자의 잠재력을 다각도로 검증하기 위해 AI면접 전형을 새롭게 도입했다(백엔드 개발 직무 제외). 백엔드 개발 직무 지원자는 AI면접 대신 코딩테스트를 거치게 된다.

모집대상은 2026년 8월 졸업 예정자 및 기졸업자이며, 기졸업자는 정규직 경력 2년 미만인 경우에 지원 가능하다. 서류전형은 이달 24일 17시까지 접수할 수 있다.

채용된 인턴은 7월부터 두 달 간 현업팀에 배치돼 인턴십 기간을 거치고 우수한 평가를 받은 인턴은 9월 중 정규직으로 최종 입사하게 된다.

케이뱅크 관계자는 "채용연계형 인턴십을 통해 선발된 신입직원들이 각 직무에서 전문성을 쌓으며 핵심 인재로 성장하고 있다"며 "AI 역량과 열정을 갖춘 우수 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.

romeok@newspim.com