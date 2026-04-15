케이뱅크, '금융 용어 몰라도 검색 가능' AI 통합검색 도입

AI가 고객의 검색 의도 이해해 적합한 정보 안내

검색어 연관 도움 정보도 함께 제

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크는 금융 용어나 상품명을 정확히 알지 못해도 일상적인 표현으로 검색하면 원하는 정보를 찾을 수 있도록 기존 검색창의 기능을 고도화하는 'AI 통합검색'을 도입했다고 15일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크는 금융 용어나 상품명을 정확히 알지 못해도 일상적인 표현으로 검색하면 원하는 정보를 찾을 수 있도록 기존 검색창의 기능을 고도화하는 'AI 통합검색'을 도입했다고 15일 밝혔다. [사진=케이뱅크]2026.04.15 dedanhi@newspim.com

이번 통합검색은 키워드 중심 검색을 넘어 AI가 고객의 검색 의도를 이해해 적합한 정보를 안내하는 것이 특징이다. 금융 용어나 상품명을 정확히 알지 못하더라도 궁금한 내용을 문장 형태로 입력하면 AI가 맥락을 분석해 관련성 높은 결과를 제공한다.

고객은 '카드 잃어버렸어요', '이체가 안돼요'처럼 일상적인 표현으로 검색해도 AI가 의도를 파악해 카드 분실 신고, 장기미사용 풀기 등 상황에 맞는 서비스나 화면으로 안내한다. 고객이 전문 용어나 정확한 표현을 사용하지 않고, 일상 언어로 입력하는 것만으로 쉽고 직관적인 검색을 이용할 수 있다.

이와 함께 검색 결과를 나열하는 데 그치지 않고, 검색어와 연관된 도움 정보도 함께 제공한다. 예를 들어 '의심전화'라고 검색하면 중요거래 추가인증, 명의도용 전액보상 등 금융사기예방 서비스를 추천하고, AI가 관련 내용을 이해하기 쉽게 요약해 안내한다.

사용자가 검색어를 잘못 입력하더라도 이를 자동으로 교정하고, 의미적으로 가장 근접한 결과를 도출해 원하는 정보를 보다 정확하고 빠르게 찾을 수 있도록 하는 자동교정 기능도 탑재했다.

케이뱅크 관계자는 "검색이 단순한 정보 탐색을 넘어 고객이 놓치기 쉬운 정보까지 먼저 챙겨주는 능동적인 서비스로 진화했다"며 "앞으로도 AI 기술을 활용해 고객이 체감할 수 있는 편리하고 혁신적인 금융 경험을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com