챗GPT 쇼핑 시대 잡는다…메이크샵, AI 검색 노출 기술 적용

별도 개발·추가 비용 없이 설정만으로 대응…상점주 유입 효과 확인 가능

생성형 AI 쇼핑 확산에 GEO·AEO 대응…포털 AI 개편 앞두고 선제 적용

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 커넥트웨이브의 자사몰 제작 솔루션 '메이크샵'이 생성형 AI 검색 시대에 맞춰 쇼핑몰 상품 노출 경쟁력 강화에 나선다. 챗GPT 등 AI 검색을 통해 상품을 찾는 소비자가 늘어나는 가운데, 상점주가 별도 개발 작업 없이 AI 검색 환경에 대응할 수 있도록 기술 적용을 완료했다.

메이크샵은 쇼핑몰 상품을 챗GPT를 비롯한 AI 검색 시 자동으로 노출해 주는 AI 검색 최적화 기술을 적용했다고 15일 밝혔다. 최근 소비자들은 포털 검색창에 단순 키워드를 입력하는 대신 생성형 AI에 원하는 상품 조건을 자연스럽게 질문하고 추천받는 방식으로 쇼핑하는 사례가 늘고 있다.

메이크샵 AI 검색 노출 최적화 서비스 관련 이미지. [사진=메이크샵 제공]

이에 따라 이커머스 업계에서도 AI 검색 결과에 상품이 노출되는지 여부가 새로운 경쟁 요소로 떠오르고 있다. 다만 자체 쇼핑몰 상품 정보를 AI가 이해하기 쉬운 형태로 제공하려면 별도 기술 작업이 필요한 경우가 많아 전문 인력이나 개발 역량이 부족한 상점주는 생성형 AI 검색 시장 변화에 대응하기 어려웠다.

메이크샵은 이 같은 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 상점주는 추가 비용이나 복잡한 코드 작업 없이 기본 제공되는 간단한 설정만으로 AI 검색 환경에 대응할 수 있다. 메이크샵은 쇼핑몰 상품 정보를 AI가 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 형태로 제공해 검색 노출 가능성을 높인다.

특히 메이크샵은 단순히 기능 제공에 그치지 않고 AI 검색을 통한 고객 유입 효과를 상점주가 데이터로 직접 확인할 수 있도록 했다. 올해 하반기 대형 포털들의 AI 중심 쇼핑 서비스 개편이 예고된 만큼, 자사몰 운영자들의 선제 대응 수요도 커질 것으로 보인다.

메이크샵 관계자는 "AI 검색은 앞으로 온라인 쇼핑 고객 유입의 중요한 경로 중 하나가 될 것으로 예상된다"며 "막대한 키워드 광고비나 바이럴 비용을 쓰지 않고 메이크샵 솔루션을 이용하는 것만으로 AI가 상품을 추천해 주는 '0원 광고 효과'를 누릴 수 있도록 관련 기능을 지속 고도화하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com