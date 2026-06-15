[마감시황] 전쟁 리스크 완화에 코스피 8500선 돌파

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외국인 9824억·기관 5500억 순매수, 개인은 1.5조 매도

반도체·전력기기·운송주 강세…장중 매수 사이드카 발동

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 미국·이란 종전 협상 타결 소식에 따른 위험자산 선호 확대에 힘입어 8500선을 넘어섰다. 외국인과 기관의 동반 매수세가 유입된 가운데 반도체, 전력기기, 운송 등 대형주 중심으로 상승세가 나타났다.

15일 한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 전 거래일 대비 422.36포인트(5.20%) 오른 8545.98에 거래를 마쳤다. 외국인과 기관이 각각 9824억원, 5500억원을 순매수했고 개인은 1조4954억원을 순매도했다.

프로그램매매는 차익거래가 6486억원 순매수, 비차익거래가 8371억원 순매도를 기록해 전체로는 1885억원 순매도였다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 676개로 하락 종목 207개를 웃돌았다. 보합은 35개였다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 402.50 포인트(4.95%) 상승하며 8526.12로, 코스닥은 전장 종가보다 19.14 포인트(1.86%) 상승하며 1048.19로 거래를 시작한 가운데 15일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 8.4원 하락한 1511.4원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

장중에는 코스피200 선물이 급등하면서 매수 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 코스피200 선물을 기초자산으로 하는 최근월물 가격이 전 거래일 대비 일정 수준 이상 오른 상태가 1분 이상 지속될 때 프로그램매매 매수호가 효력을 5분간 정지하는 제도다.

증권가에서는 미국·이란 종전 협상 타결 소식이 중동 지정학적 리스크 완화와 유가 리스크 프리미엄 축소로 이어지면서 위험자산 선호 심리를 자극했다고 분석했다. 유안타증권은 전쟁 리스크 완화와 스페이스X 상장 이벤트 종료가 외국인 수급 복귀에 영향을 미쳤다고 봤다. 대신증권도 국제 유가와 금리, 달러/원 환율 하락 흐름이 외국인 현·선물 동반 순매수와 맞물리며 코스피 상승 압력을 높였다고 진단했다.



KB증권은 코스피가 갭상승 출발한 뒤 8500선을 돌파했고 장중 상승 탄력을 유지했다고 평가했다. 미국 증시도 미·이란 종전 양해각서(MOU) 서명 임박 소식에 위험자산 선호 분위기가 확산됐고, 스페이스X 기업공개(IPO) 관련 수급 노이즈를 소화하며 상승 마감했다고 설명했다.

시가총액 상위 종목은 대부분 상승했다. 삼성전자(4.50%), SK하이닉스(6.42%), SK스퀘어(4.05%), 삼성전자우(4.35%), 삼성전기(16.63%), 현대차(6.59%), LG에너지솔루션(5.13%), 삼성생명(9.73%), 삼성물산(14.58%), HD현대중공업(9.85%) 등이 올랐다.

업종별로는 반도체와 반도체장비(4.91%), 전자장비와 기기(13.45%), 조선(8.29%), 은행(4.95%), 자동차(4.63%), 전기제품(4.56%), 전기장비(9.39%), 복합기업(7.43%) 등이 강세를 보였다. 전력기기주는 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요 기대가 이어지며 상승했고, 운송·항공주는 국제 유가 하락에 따른 비용 부담 완화 기대가 반영됐다.

거래대금 상위 종목 중에서는 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, HPSP, SK스퀘어, 현대차, LG전자, 삼성전자우, LG이노텍 등이 상승했다. 반면 주성엔지니어링은 2.60% 하락했다.

코스닥지수는 전 거래일보다 4.98포인트(0.48%) 오른 1034.03에 마감했다. 개인과 기관이 각각 6166억원, 2163억원을 순매수했고 외국인은 8166억원을 순매도했다.

코스닥 프로그램매매는 차익거래가 15억원 순매수, 비차익거래가 5438억원 순매도를 기록해 전체로는 5423억원 순매도였다. 코스닥시장에서는 상승 종목이 1010개였고 하락 종목은 662개, 보합은 62개였다.

코스닥은 코스피 대형주로 수급이 집중된 영향으로 상승 폭이 제한됐다. 유안타증권은 전주 대형주 차익실현 국면에서 코스닥이 코스피 대비 강세를 보였지만, 이날은 대형주 반등장 속에서 지수 간 흐름이 엇갈렸다고 봤다. 대신증권은 2차전지와 제약·바이오 대형주가 강세를 보였지만 반도체 소부장 중심의 차익실현 매물이 나오면서 지수 상승 폭이 제한됐다고 설명했다.

개별 종목 중에서는 TS트릴리온(29.96%), JW신약(29.94%), 코데즈컴바인(29.89%), 서산(29.88%), 유진테크놀로지(29.86%), 삼익제약(29.85%), 모바일어플라이언스(29.85%), 코스모로보틱스(29.85%), 현대약품(29.84%), 세미티에스(29.82%) 등이 상한가권에서 거래를 마쳤다.

반면 효성화학은 29.31% 하락했고 파크시스템스(23.86%), 국영지앤엠(22.35%), 미래에셋벤처투자(20.75%), CSA 코스믹(18.48%), 세종텔레콤(17.68%), 에스바이오메딕스(16.38%), 비에이치아이(16.13%), 비씨엔씨(15.51%), 한전KPS(15.49%) 등도 내렸다.



한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 8.7원 내린 1511.1원에 마감했다.

dconnect@newspim.com