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2026.06.15 (월)
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[마감시황] 전쟁 리스크 완화에 코스피 8500선 돌파

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 15일 미국·이란 종전 협상 타결에 힘입어 5% 넘게 급등하며 8500선을 돌파했다.
  • 외국인과 기관이 코스피에서 대규모 순매수를 보였고 반도체·전력기기·운송 등 대형주가 일제히 강세를 나타냈다.
  • 코스닥은 코스피 대형주로 수급이 쏠리며 소폭 상승에 그쳤고 환율은 달러/원 1511.1원으로 하락 마감했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외국인 9824억·기관 5500억 순매수, 개인은 1.5조 매도
반도체·전력기기·운송주 강세…장중 매수 사이드카 발동

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 미국·이란 종전 협상 타결 소식에 따른 위험자산 선호 확대에 힘입어 8500선을 넘어섰다. 외국인과 기관의 동반 매수세가 유입된 가운데 반도체, 전력기기, 운송 등 대형주 중심으로 상승세가 나타났다.

15일 한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 전 거래일 대비 422.36포인트(5.20%) 오른 8545.98에 거래를 마쳤다. 외국인과 기관이 각각 9824억원, 5500억원을 순매수했고 개인은 1조4954억원을 순매도했다.

프로그램매매는 차익거래가 6486억원 순매수, 비차익거래가 8371억원 순매도를 기록해 전체로는 1885억원 순매도였다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 676개로 하락 종목 207개를 웃돌았다. 보합은 35개였다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 402.50 포인트(4.95%) 상승하며 8526.12로, 코스닥은 전장 종가보다 19.14 포인트(1.86%) 상승하며 1048.19로 거래를 시작한 가운데 15일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 8.4원 하락한 1511.4원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.15 yeawon2@newspim.com

장중에는 코스피200 선물이 급등하면서 매수 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 코스피200 선물을 기초자산으로 하는 최근월물 가격이 전 거래일 대비 일정 수준 이상 오른 상태가 1분 이상 지속될 때 프로그램매매 매수호가 효력을 5분간 정지하는 제도다.

증권가에서는 미국·이란 종전 협상 타결 소식이 중동 지정학적 리스크 완화와 유가 리스크 프리미엄 축소로 이어지면서 위험자산 선호 심리를 자극했다고 분석했다. 유안타증권은 전쟁 리스크 완화와 스페이스X 상장 이벤트 종료가 외국인 수급 복귀에 영향을 미쳤다고 봤다. 대신증권도 국제 유가와 금리, 달러/원 환율 하락 흐름이 외국인 현·선물 동반 순매수와 맞물리며 코스피 상승 압력을 높였다고 진단했다.

KB증권은 코스피가 갭상승 출발한 뒤 8500선을 돌파했고 장중 상승 탄력을 유지했다고 평가했다. 미국 증시도 미·이란 종전 양해각서(MOU) 서명 임박 소식에 위험자산 선호 분위기가 확산됐고, 스페이스X 기업공개(IPO) 관련 수급 노이즈를 소화하며 상승 마감했다고 설명했다.

시가총액 상위 종목은 대부분 상승했다. 삼성전자(4.50%), SK하이닉스(6.42%), SK스퀘어(4.05%), 삼성전자우(4.35%), 삼성전기(16.63%), 현대차(6.59%), LG에너지솔루션(5.13%), 삼성생명(9.73%), 삼성물산(14.58%), HD현대중공업(9.85%) 등이 올랐다.

업종별로는 반도체와 반도체장비(4.91%), 전자장비와 기기(13.45%), 조선(8.29%), 은행(4.95%), 자동차(4.63%), 전기제품(4.56%), 전기장비(9.39%), 복합기업(7.43%) 등이 강세를 보였다. 전력기기주는 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요 기대가 이어지며 상승했고, 운송·항공주는 국제 유가 하락에 따른 비용 부담 완화 기대가 반영됐다.

거래대금 상위 종목 중에서는 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, HPSP, SK스퀘어, 현대차, LG전자, 삼성전자우, LG이노텍 등이 상승했다. 반면 주성엔지니어링은 2.60% 하락했다.

코스닥지수는 전 거래일보다 4.98포인트(0.48%) 오른 1034.03에 마감했다. 개인과 기관이 각각 6166억원, 2163억원을 순매수했고 외국인은 8166억원을 순매도했다.

코스닥 프로그램매매는 차익거래가 15억원 순매수, 비차익거래가 5438억원 순매도를 기록해 전체로는 5423억원 순매도였다. 코스닥시장에서는 상승 종목이 1010개였고 하락 종목은 662개, 보합은 62개였다.

코스닥은 코스피 대형주로 수급이 집중된 영향으로 상승 폭이 제한됐다. 유안타증권은 전주 대형주 차익실현 국면에서 코스닥이 코스피 대비 강세를 보였지만, 이날은 대형주 반등장 속에서 지수 간 흐름이 엇갈렸다고 봤다. 대신증권은 2차전지와 제약·바이오 대형주가 강세를 보였지만 반도체 소부장 중심의 차익실현 매물이 나오면서 지수 상승 폭이 제한됐다고 설명했다.

개별 종목 중에서는 TS트릴리온(29.96%), JW신약(29.94%), 코데즈컴바인(29.89%), 서산(29.88%), 유진테크놀로지(29.86%), 삼익제약(29.85%), 모바일어플라이언스(29.85%), 코스모로보틱스(29.85%), 현대약품(29.84%), 세미티에스(29.82%) 등이 상한가권에서 거래를 마쳤다.

반면 효성화학은 29.31% 하락했고 파크시스템스(23.86%), 국영지앤엠(22.35%), 미래에셋벤처투자(20.75%), CSA 코스믹(18.48%), 세종텔레콤(17.68%), 에스바이오메딕스(16.38%), 비에이치아이(16.13%), 비씨엔씨(15.51%), 한전KPS(15.49%) 등도 내렸다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 8.7원 내린 1511.1원에 마감했다.

dconnect@newspim.com

 

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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