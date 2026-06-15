[특징주] 트럼프 김정은 사진에 남북경협주 급등

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북미 대화 재개 기대감에 관련 테마 4%대 상승

코데즈컴바인 22%대·좋은사람들 14%대 강세

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 15일 남북경협 테마주가 장중 강세를 보이고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 13일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS)에 김정은 북한 노동당 총비서 겸 국무위원장과 함께 산책하는 사진을 올리면서 북미 대화 재개 기대감이 부각된 영향으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 1분 기준 남북경협 테마는 4.66% 상승 중이다. 테마 내 거래대금 상위 종목 가운데 코데즈컴바인은 전 거래일 대비 625원(22.64%) 오른 3385원에 거래되고 있다. 같은 시각 거래량은 268만5574주, 거래대금은 88억7900만원이다.

좋은사람들은 전 거래일 대비 120원(14.32%) 상승한 958원에 거래 중이다. 제이에스티나는 230원(11.33%) 오른 2260원, 한국전력은 4150원(11.02%) 오른 4만1800원을 기록하고 있다.

미국 도널드 트럼프 대통령(왼쪽)과 북한 김정은 국무위원장. [싱가포르 신화사=뉴스핌]

이밖에 아난티는 460원(9.96%) 상승한 5080원, 다스코는 205원(7.77%) 오른 2845원에 거래되고 있다. 일신석재는 69원(6.41%) 오른 1146원, 신원은 63원(5.73%) 상승한 1162원, 현대엘리베이터는 4300원(5.38%) 오른 8만4200원, 롯데정밀화학은 2150원(4.47%) 오른 5만300원을 나타내고 있다.

남북경협주는 북미 관계 변화와 대북 정책 기대에 민감하게 움직이는 테마로 분류된다. 트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상 타결을 언급한 뒤 김 위원장과의 사진을 게재하면서, 시장에서는 미국 행정부가 향후 북한 비핵화 협상에도 관심을 돌릴 수 있다는 기대가 확산되는 모습이다.

dconnect@newspim.com