李대통령, 칠레 떠나 아르헨티나로 출국…메르코수르·핵심광물 논의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 30일 칠레 방문을 마치고 아르헨티나로 향했다.
- 이 대통령은 31일 밀레이 대통령과 만나 핵심광물·에너지·식량 협력을 논의할 예정이다.
- 방산·과학기술·남극·문화·교육 협력과 한인사회·메르코수르 무역협정 재개 방안을 논의할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 30일(현지 시간) 칠레 공식 방문 일정을 마치고 네 번째 순방국인 아르헨티나로 출국했다. 대한민국 대통령이 아르헨티나에 방문하는 것은 22년 만이다.
이 대통령은 31일 부에노스아이레스에서 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 갖는다. 핵심 광물, 에너지, 식량 등 경제 안보 분야 협력 강화를 논의할 전망이다.
한국-메르코수르(남미 공동시장) 무역 협정 협상 재개도 논의된다. 아르헨티나는 브라질과 함께 메르코수르의 핵심 회원국이다. 따라서 이번 정상회담 논의 결과가 추후 무역 협정 재개 여부에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
이 외에도 방산, 과학 기술, 남극, 문화, 교육 등 양국 국민과 기업이 체감할 수 있는 실질 분야의 협력을 강화하고, 이를 뒷받침하기 위한 고위급 교류와 정부 간 협의체도 본격적으로 재가동하기 위한 협의에 나설 예정이다.
31일 오후에는 호르헤 마크리 부에노스아이레스 시장과 면담한 뒤 동포들과 만찬 간담회를 갖는다. 부에노스아이레스에는 2만 3000명 규모의 한인 사회가 형성돼 있다. 남미에서 두 번째로 큰 규모다.
pcjay@newspim.com