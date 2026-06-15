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복지부 '탈모 급여화' 드라이브…"중증·응급의료 우선" 반발

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  • 복지부가 올해 하반기 청년 탈모약 급여화를 추진했다
  • 정은경 장관은 7월 4일 공론화 토론회를 연다고 했다
  • 필수의료 우선론과 선별급여 대안이 함께 제기됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李 대통령 "탈모, 미용아닌 생존 문제"
복지부, 20세~34세 청년층 대상 검토
다음달 국민 200명 대상 토론회 개최

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부가 올해 하반기부터 청년층 탈모 치료 약에 대해 국민건강보험 적용(급여화)을 본격적으로 추진하는 가운데 필수 의료와 희귀질환 등 시급한 분야를 우선해야 한다는 지적이 제기되고 있다.

정은경 복지부 장관은 지난 11일 서울 종로구 한 식당에서 취임 1주년 출입기자단 간담회에서 "건강보험에 적용할 경우 어떤 방식으로 어느 정도 재정이 들어갈 것인가에 대한 실무적 검토를 했다"며 "7월 4일 국민 200명을 모집해 모두의 토론회 첫 주제로 탈모 급여를 어떻게 할 것인가에 대해 공론화 과정을 거쳐 추진에 대한 방안을 검토할 계획"이라고 했다.

◆ 李 대통령 "탈모, 미용아닌 생존 문제"…복지부, 20세~34세 청년층 대상 검토

현재 탈모 치료비는 비보험으로 환자들은 한 달에 약 10만원 내외를 소비한다. 탈모 진료와 약 처방, 약 조제 과정이 모두 비보험 처리된다.

정은경 보건복지부 장관이 11일 서울 종로구 한 식당에서 취임 1주년 출입기자단 간담회를 열고 있다. [사진=보건복지부]

탈모 치료 급여화는 지난해 복지부 업무보고에서 이재명 대통령이 제안했다. 과거에는 탈모를 미용이라고 봤는데 생존의 문제인 만큼 검토해 보라고 지시했다. 당시 정 장관은 이 대통령 지시에 검토해 보겠다면서도 의학적 치료와 연관성이 떨어지고 생명이나 기능에 직접적 영향을 주는 질환으로 보기 어려워 신중한 접근이 필요하다는 입장을 밝혔다.

정 장관에 따르면, 국민건강보험공단은 1000명을 모집해 탈모 치료 급여화에 대해 조사했다. 그 결과, 긍정적인 반응이 우세한 것으로 나타났다. 이에 따라 복지부는 20세부터 34세 청년을 대상으로 건보 적용을 추진할 방침이다.

복지부가 대상을 좁힌 배경에는 젊은층의 경우 건강보험료를 성실히 납부하면서도 정작 중증 질환이 적어 혜택을 보지 못한다는 박탈감이 존재하기 때문이다. 복지부는 이를 보완하기 위해 탈모 치료 건보 적용 대상을 청년층으로 제한할 방침이다. 

정 장관은 "7월 4일 모두의 토론회 첫 주제로 탈모에 대한 급여를 어떻게 할 것인가에 대해 국민 200명을 모집해 발표와 소그룹 토의를 진행할 예정"이라며 "다양한 공론화 과정을 거쳐 추진에 대한 방안을 검토할 계획"이라고 설명했다.

◆ 탈모 건보 적용 찬반 팽팽…'선별급여' 대안 제안도

탈모 치료 급여화가 본격적으로 추진되고 있지만, 찬반 의견은 여전히 팽팽하다. 탈모가 단순한 외모 가꾸기를 넘어 우울증, 대인기피, 자존감 저하를 유발하고 청년층의 취업 등 일상과 생존에 영향을 미쳐 건보 적용이 필요하다는 입장과 필수의료나 희귀질환 치료제 등을 우선해야 한다는 입장이 상반됐다.

사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

탈모약을 처방받는 이모 씨는 "탈모는 겪어보지 않으면 그 고통을 모른다"며 "1년에 얼마나 처방되고 있는지, 재정 소요액이 어떻게 되는지 추계해 보지도 않고 무조건 반대는 옳지 않다"고 비판했다. 그는 "만일 재정 소요가 문제라면 중요한 약을 우선으로 급여화하고 단계적으로 확대하는 방향도 있다"고 제안했다.

이씨는 "의료 현장에서는 탈모약을 처방할 때 소화계 약까지 같이 처방하는 '끼워팔기' 처방이 이뤄지고 있다"며 "급여화가 되면 정부가 이러한 처방 방식도 관리할 수 있다"고 했다.

반면, 한 의과대학 교수는 "환자들은 진료를 제대로 못 받는 현상이 지속되고 있는데 이슈화되는 것은 연명의료 확대와 탈모"라며 허탈해했다. 대한의사협회는 "탈모 치료제 급여화에 건강보험 재정을 투입하기보다는 중증 질환 급여화를 우선 추진하는 것이 건강보험 원칙에 부합한다"고 지적했다.

천하람 개혁신당 원내대표 겸 최고위원도 이날 "선심성 지원"이라며 "건강보험이 적자인 상황에서는 선택과 집중이 필요하고, 응급의료, 중증, 희귀 난치성질환 등에 우선 지원하는 것이 맞다"고 제안했다.

탈모 건강보험 적용 논란을 계기로 건강보험 보장성 강화 전략을 새롭게 개편해야 한다는 주장도 제기됐다.

시민단체인 내가만드는복지국가는 중증질환은 중증질환대로, 경증질환은 경증질환대로 보장 확대가 필요하다면서도 탈모 문제가 손 놓고 있어야 할 문제도 아니라고 했다.

내가만드는복지국가는 "탈모의 경우 비보험으로 놔두지 말고 건강보험을 적용하되 건강보험 재정을 고려해 선별급여 방식으로 정하면 보장률을 낮출 수 있다"며 "건강보험이 모든 국민의 의료비 부담을 해결할 수 있도록 중증질환, 경증질환, 비보험 질환을 망라한 건강보험 보장성 혁신을 추진하길 바란다"고 했다.

sdk1991@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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