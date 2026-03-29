'탈모약 믿고 써도 되나"…대전보건환경연구원, 제품 전수 점검

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전보건환경연구원은 이달부터 국내에 유통 중인 탈모 치료 의약품을 대상으로 품질 실태조사를 진행한다고 29일 밝혔다.
최근 탈모 환자가 꾸준히 증가하는 가운데, 20·30대 젊은 연령층에서도 치료제 사용이 빠르게 확산되면서 의약품 품질 관리의 중요성이 커지고 있다는 판단에서다. 연구원은 시민 생활과 밀접한 탈모 치료제를 중심으로 검사 데이터를 확보해 의약품 안전관리 강화의 기초자료로 활용할 계획이다.
조사 대상은 국내 허가·유통 중인 탈모 치료 의약품 46개 품목이다. 피나스테리드와 두타스테리드 성분의 경구용 전문의약품, 미녹시딜 성분의 외용 일반의약품이 포함된다.
이번 조사는 대전시 식의약안전과가 시중 유통 제품을 수거하고, 연구원이 해당 시료를 분석하는 방식으로 진행된다. 주성분 함량시험을 중심으로 붕해시험, 용출시험 등 품목별 기준에 따른 핵심 품질 항목을 정밀 점검한다.
검사 결과 기준에 부적합한 제품이 확인될 경우 관할 지방식품의약품안전청에 즉시 통보해 회수·폐기 등 행정처분이 이뤄지도록 할 방침이다. 유통 단계에서의 신속 차단 체계를 구축하겠다는 의미다.
정태영 대전보건환경연구원장은 "탈모 치료 의약품은 장기간 사용하는 경우가 많은 만큼 시민들이 안심하고 사용할 수 있도록 체계적인 품질 조사가 필요하다"며 "이번 실태조사를 바탕으로 의약품 안전관리와 행정 대응을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
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