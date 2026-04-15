LG CNS, 영하 26도 냉동창고용 물류 로봇 공개

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG CNS가 영하 26도 냉동 창고에서도 안정적으로 작동하는 물류 자동화 로봇 '모바일 셔틀'을 북미 시장에 공개했다.

LG CNS는 지난 13일 미국 애틀랜타에서 열린 북미 최대 규모 물류 전시회 '모덱스 2026'에서 이 제품을 선보였다고 15일 밝혔다. 저온 환경에서의 안정적 작동이 특징으로, 식품·유통 등 콜드체인 물류 영역까지 적용 가능하다.

LG CNS '모바일 셔틀'이 영하 26도의 냉동 창고에서 물품을 운송하는 모습. AI 에이전트 및 수학적최적화 기술이 적용돼 물류 운영 효율을 극대화함. [사진=LG CNS]

'모바일 셔틀'은 수십~수백 대의 셔틀로봇이 물류창고 선반 내에서 초당 1.5m 속도로 이동하며, 1대당 최대 1500kg의 물품을 적재할 수 있다. 전후좌우 및 수직 이동이 가능한 4Way 구조로 경로 제약을 최소화하고, 고밀도 보관 구조를 통해 기존 설비 대비 30% 이상의 저장 효율을 높인다.

AI 에이전트 기능을 탑재해 사용 편의성을 높였다. 긴급 출고 같은 예외 상황 발생 시 작업자는 자연어 기반으로 챗봇에 지시하는 것만으로 로봇을 제어할 수 있다. 이상 발생 시 AI가 원인을 분석하고 대응방안을 제시하며, 수학적 최적화 기술을 적용해 동선과 작업 현황을 실시간으로 분석해 각 로봇에 가장 효율적인 작업을 자동으로 할당한다.

자동차 배터리 같은 원통형 화물도 안전하게 운송할 수 있도록 설계됐다. 미국 전기·전자·기계 설비의 필수 안전 규격인 UL 인증을 획득했다.

LG CNS는 지난달 미국 텍사스에 건설 중인 파리바게뜨 제빵 공장에 이 시스템을 구축하는 계약을 체결했다. LG 계열사 북미 공장에도 수백 대 규모의 로봇 기반 물류 자동화 시스템이 적용돼 있다.

yuniya@newspim.com