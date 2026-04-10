한국피아이엠, 휴머노이드 로봇용 초소형 감속기 개발

AI 핵심 요약beta
- 한국피아이엠이 10일 MIM 기술로 휴머노이드 로봇용 8mm 초소형 감속기 프로토타입 개발을 완료했다.
- 경량화와 높은 감속비를 동시에 충족하며 티타늄 소재 적용으로 로봇 무게 절감이 가능하다.
- 상반기 중 테스트를 마치고 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 대상 상용화를 추진할 계획이다.
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글로벌 휴머노이드 로봇 기업 상용화 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국피아이엠이 마이크로 금속사출성형(MIM) 기술을 바탕으로 휴머노이드 로봇용 8mm 크기 초소형 감속기 프로토타입 개발을 완료했다고 10일 밝혔다.
이번 프로토타입은 경량화 기반 성능 향상과 함께 마모·소음 감소에 중점을 두고 설계됐으며, 내구성과 효율성을 높이기 위해 소재 조합을 최적화했다.
기존 감속기는 경량화와 높은 감속비를 동시에 충족하기 어렵다는 한계가 있었다. 한국피아이엠은 무게와 크기를 줄이면서도 감속비를 높여 토크 저하 없이 정밀한 제어가 가능한 감속기를 구현했다. 티타늄 기반 소재를 적용해 로봇 전체 무게 절감에 따른 성능 향상도 가능하다고 회사 측은 설명했다.
한국피아이엠은 이번 프로토타입을 기점으로 자체 테스트를 거쳐 글로벌 휴머노이드 로봇 기업을 대상으로 상용화를 추진할 계획이다. 상반기 중 테스트를 마치고 평가 데이터 확보를 목표로 하고 있다.
회사 관계자는 "초정밀 제품 양산에 특화된 경쟁력을 바탕으로 성능·경량화·양산성·가격경쟁력 등 다양한 강점을 보유한 차세대 감속기로 글로벌 휴머노이드 로봇 소재 시장을 선점하는 게 목표"라고 말했다.
dconnect@newspim.com