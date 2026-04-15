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미래에셋증권, 국내 증권사 최초 홍콩 디지털자산 리테일 사업 진출

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  • 미래에셋증권 홍콩법인이 15일 홍콩 SFC로부터 디지털자산 리테일 라이선스를 승인받았다.
  • 6월 MTS 오픈으로 홍콩 개인투자자 대상 디지털자산 거래서비스를 출시한다.
  • 전통자산과 연계한 원스톱 플랫폼으로 글로벌 디지털자산 사업을 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"전통자산과 디지털자산을 아우르는 투자 생태계 구축"
"향후 싱가포르, 미국 등 글로벌 디지털 사업 확대"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권이 국내 증권사 최초로 홍콩 디지털자산 리테일 사업에 진출한다.

미래에셋증권 홍콩법인은 15일 홍콩 증권선물위원회(SFC)로부터 '디지털자산 리테일 라이선스(VA License Uplift)'를 최종 승인받았다고 밝혔다.

미래에셋증권 홍콩법인은 오는 6월 모바일트레이딩시스템(MTS)을 오픈해 홍콩 내 개인 투자자 대상 디지털자산 거래서비스를 출시할 예정이다. 이를 통해 전통자산인 주식, 채권과 디지털자산을 아우르는 통합 투자 환경을 제공하며, 홍콩 고객이 한국 주식시장에 투자할 수 있는 서비스도 선보일 계획이다.

[사진=미래에셋증권]

회사는 "이번 성과는 단순한 서비스 확장을 넘어, 전통자산 중심의 MTS를 디지털자산까지 포괄하는 '원 스톱(One-stop) 리테일 플랫폼'으로 진화시키고 있다는 점에서 의미가 크다"고 전했다. 또한 글로벌 금융허브인 홍콩에서의 규제 승인 확보는 향후 디지털자산 사업 확대를 위한 교두보가 될 것이라는 설명이다.

미래에셋증권은 홍콩 사업을 시작으로 미국, 싱가포르 등 주요 글로벌 금융시장으로 디지털자산 사업을 확대해 글로벌 리테일 투자자를 대상으로 한 플랫폼 경쟁력을 한층 강화할 방침이다.

성준엽 미래에셋증권 홍콩법인 대표는 "이번 라이선스 획득을 통해 전통자산과 디지털자산을 유기적으로 연결하는 새로운 투자 생태계를 구축했다"며 "앞으로 모바일 플랫폼에 실물연계자산(RWA)과 토큰화(Tokenization) 기반 디지털자산을 통합하는 종합 플랫폼으로 발전시킬 예정"이라고 말했다. 이어 "중장기적으로 Web3 금융 생태계의 확장을 지속해 나가는 한편, 중국 시장에서도 디지털자산 비즈니스 모델을 확장해 나가겠다"고 덧붙였다.

앞서 미래에셋증권은 지난 1월 홍콩에서 국내 증권사 최초로 디지털채권 발행에 성공한 바 있으며, 향후 미래에셋 3.0'을 기반으로 Global Digital Wallet을 구축해 국내·해외에서 Web3 기반 비즈니스를 선제적으로 추진한다는 구상이다.

rkgml925@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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