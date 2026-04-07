미래에셋증권, MTS 'MY자산' 전면 개편…M-STOCK 3.0 전환 착수

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 7일 MTS M-STOCK의 MY자산 서비스를 전면 개편했다.
- 자산현황·투자수익 등 정보를 하나의 화면에서 확인하도록 UX를 재설계했다.
- MY포트폴리오로 보유자산 구성을 시각화하고 매달 서비스 업데이트를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권이 모바일 트레이딩 시스템(MTS) M-STOCK의 'MY자산' 서비스를 전면 개편하고 'M-STOCK 3.0' 전환을 본격화한다고 7일 밝혔다.
이번 개편의 핵심은 기존에 자산현황·세부잔고·투자수익·투자활동 등으로 분리돼 있던 정보를 하나의 화면에서 확인할 수 있도록 사용자 경험(UX)을 재설계한 것이다. 금융투자에 최적화된 새로운 디자인 시스템을 도입하고 화면 구성과 정보체계를 전면 재정비했다.
'MY포트폴리오' 화면에서는 보유 자산이 상품군과 종목별로 어떻게 구성돼 있는지 시각적으로 확인할 수 있다. 보유 금액 확인에 그치지 않고 투자 구성을 파악해 다음 투자 판단으로 연결할 수 있도록 설계했다.
미래에셋증권은 이번 개편을 시작으로 투자자 커뮤니티 개편, 시장정보·투자관리 기능 강화 등 주요 서비스를 매달 업데이트할 계획이다. 장기적으로는 전통 금융자산과 디지털 자산을 하나의 흐름으로 연결하는 통합자산관리 플랫폼으로의 완전 전환을 목표로 하고 있다.
dconnect@newspim.com