미래에셋증권, '차이나데이 2026' 개최…알리바바·샤오미 등 참석

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알리바바, 한국 최초 기관 대상 기업설명회 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 지난 10일 '미래에셋 차이나데이 2026(Mirae Asset China Day 2026)'을 개최했다고 13일 밝혔다. 차이나데이는 글로벌 투자 기회와 한중 기업 간 협력 가능성을 모색하기 위해 마련된 행사다.

이날 행사는 서울 미래에셋센터원에서 진행됐으며, 지난해 4월과 9월에 이어 세 번째로 개최됐다. 미래에셋증권은 일회성 이벤트를 넘어, 중국 혁신 기업과 국내 기관투자자를 잇는 상설 투자 플랫폼으로 차이나데이를 정착시켜 지속적인 신뢰와 네트워크를 구축해 나가겠다는 구상이다.

회사에 따르면 중국 최대 빅테크 기업인 알리바바(Alibaba)는 이번 행사에서 한국 기관투자자를 대상으로 첫 기업설명회를 진행했다. 미래에셋증권은 "수년간 중국 현지에서 축적해 온 신뢰와 글로벌 네트워크가 있었기에 가능한 성과"라고 전했다.

지난 10일 서울 미래에셋센터원에서 '미래에셋 차이나데이(Mirae Asset China Day)'가 개최된 가운데, 김미섭 부회장(가운데)과 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=미래에셋증권]

행사에는 빅테크, AI, BCI, 반도체, 자율주행, 소비자 기술, AR 등 중국 차세대 산업을 이끄는 대표 기업 9개 사가 참석했다. 참석 기업은 ▲글로벌 빅테크 Alibaba ▲소비자 기술 기업 Xiaomi ▲글로벌 BCI 기술 선도 기업 BrainCo ▲멀티모달 AI 스타트업 MiniMax ▲AI 반도체 설계 기업 Biren Technology ▲3D 프린팅 기술 기업 Creality ▲360도 액션 카메라 기업 Insta360 ▲자율주행 유니콘 기업 Momenta ▲AR 글래스 기업 XREAL 등이다.

국내에서는 ▲국민연금 ▲한국투자공사(KIC) ▲미래에셋자산운용 ▲삼성자산운용 ▲한국투자자산운용 ▲KB자산운용 ▲신한자산운용 ▲NH-아문디자산운용 ▲신한자산운용 ▲한화자산운용 ▲삼성증권 ▲키움증권 ▲미래에셋생명 ▲한화손해보험 ▲롯데손해보험 ▲ SBVA 등 주요 연기금, 자산운용사, 증권사, 보험사 등이 참석했다.

미래에셋증권은 "차이나데이 3회차 개최를 통해 한국 기관투자자와 중국 우량 기업을 연결하는 핵심 소통 채널로서의 입지를 더욱 공고히 했다"고 강조했다. 중국 본토 기업의 한국 투자자 유치를 위한 IR 창구이자, 국내 기관의 대중(對中) 투자 길잡이로서 미래에셋증권의 역할이 한중 양국 투자 생태계 내에서 자리를 넓혀가고 있다는 설명이다.

미래에셋증권 관계자는 "올해 차이나데이는 알리바바의 한국 최초 기업설명회를 포함해 중국 혁신 산업을 대표하는 9개 상장사와 비상장사가 한자리에 모인 행사로, 국내 기관투자자에게 차별화된 투자 기회를 제공할 수 있었다"며 "앞으로도 글로벌 현장에서 쌓은 네트워크를 적극 활용해, 한국 투자자들에게 한발 앞선 기회를 제공하고 한중 양국의 투자 협력을 더 확대해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com