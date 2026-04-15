유용원 의원, 해상풍력 발전법 개정안 발의…"군사적 위협 대응 강화"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 유용원 국민의힘 의원은 15일 해상풍력발전이 초래할 수 있는 군사적·안보적 위협에 대응하기 위한 '해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법' 일부개정법률안을 대표발의했다고 밝혔다.

현행 해상풍력법은 해상풍력 예비지구 지정 및 기본설계 단계에서 '군사작전 수행에 미치는 영향이 적어야 한다'는 조건을 제시하고 있다. 다만 유 의원은 강제성이 부족하고 최종 단계인 해상풍력발전사업자 선정 과정에서는 군사작전 관련 검토 규정이 없어 군사적·안보적 위협에 대응하기에 미흡한 상황이라고 설명했다.

유용원 국민의힘 의원.[사진 = 뉴스핌DB]

실제로 올해 2월에는 국방부와 해군의 우려에도 불구하고 해상풍력단지 사업이 강행되고 있다는 문제가 언론을 통해 제기됐다.

부산 가덕도 앞바다에 추진되는 대규모 해상풍력단지는 신공항 이착륙 경로에 위치해 항공기 안전에 위협을 가할 수 있다는 우려가 제기됐으며, 다대포 앞바다에 계획된 해상풍력단지 역시 부산 해군작전사령부와 진해 해군 군수사령부, 잠수함사령부를 연결하는 해상 항로에 위치해 군사작전에 영향을 미칠 수 있다는 지적이 나왔다.

전문가들은 대형 해상풍력발전기가 군용 레이더에 장애를 일으킬 뿐 아니라, 해저케이블 등을 통해 해상 교통 정보와 해군 함정, 잠수함, 항공기의 이동 경로를 감시하는 데 악용될 수 있다고 지적하고 있다.

유 의원이 대표 발의한 개정법률안은 국가 및 지방자치단체의 책무에 '해상풍력발전사업 추진 또는 지원 시 국가 안전보장에 미치는 영향을 고려해야 한다'는 내용을 명시했다. 또한 해상풍력 관련 기본설계, 발전지구지정, 실시계획 등을 승인하는 해상풍력발전위원회에 국가정보원장을 당연직 위원으로 포함하고, 국가안보 전문가를 위촉위원으로 추가하도록 했다.

아울러 해상풍력발전사업자 선정 과정에서 '에너지 및 해양 안보 확보에 기여하는 사업자'를 우대하도록 하고, 실시계획 승인 단계에 '군사작전 수행에 미치는 영향 및 보완조치' 관련 사항을 포함하도록 해, 해상풍력으로 인해 발생할 수 있는 군사적·안보적 문제를 보완하도록 했다.

유용원 의원은 "신재생에너지 확대와 해상풍력 산업 발전, 그리고 국가안보는 상충되는 개념이 아니라 함께 고려해야 할 과제"라며 "국민의 안전과 국가안보를 지키면서도 지속가능한 에너지 정책이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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