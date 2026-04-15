네이버, 달러·유로 채권 동시 발행… 1조6212억원 조달

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 달러화와 유로화 채권을 동시에 발행해 약 1조6212억원을 조달했다.

네이버는 달러화 5년물 5억 달러와 유로화 7년물 5억 유로를 발행했다고 15일 밝혔다. 이는 약 11억 달러(약 1조 6212억원) 규모다.

유로화 채권 발행은 네이버 최초이며, 달러화 채권은 2021년 이후 약 5년 만이다. 특히 유로화 7년물은 국내 민간기업 중 처음이다.

네이버 사옥 [사진=네이버]

글로벌 투자자들의 관심이 높았다. 그린 특화 자산운용사, 글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 437개 투자자로부터 100억 달러 이상의 주문이 들어왔다. 이는 최종 발행 규모의 9.3배에 해당한다.

발행금리는 달러화 5년물 4.375%, 유로화 7년물 3.750%로 결정됐다. 달러화 채권은 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다.

네이버는 조달 자금을 친환경 데이터센터 구축과 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 쓸 계획이다. 무디스와 스탠더드앤드푸어스로부터 각각 A3, A- 등급을 받았다.

yuniya@newspim.com