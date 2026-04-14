1분기 단기사채 자금조달 383.2조…전년 대비 50% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 14일 1분기 단기사채 자금조달 규모 383조2000억원 발표했다.
- 전년 동기 대비 50% 증가, 직전 분기 대비 9.5% 늘었다.
- 증권회사와 유동화회사 중심으로 A1등급 3개월물 비중이 압도적이다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 올해 1분기 한국예탁결제원을 통한 단기사채(Short-Term Bond·STB) 자금조달 규모가 383조2000억원으로 전년 동기(255조4000억원) 대비 50% 늘어난 것으로 나타났다. 이는 직전 분기(349조9000억원) 대비로는 9.5% 증가한 수준이다.
14일 한국예탁원이 배포한 자료에 따르면 유형별로는 일반 단기사채가 297조2000억원이 발행돼 전년 동기(182조5000억원) 대비 62.8% 증가했다. 유동화 단기사채는 86조원이 발행돼 전년 동기(72조9000억원) 대비 18% 늘어났다.
신용등급별로는 A1등급의 발행금액이 363조3000억원으로 전체 발행금액의 94.8% 차지했다.
만기별로는 3개월물(92일물) 이하 발행금액이 382조원으로 총 발행 금액의 99.7%를 차지했으며, 93~365일물 발행금액은 1조2000억원으로 총 발행금액의 0.3%를 차지했다.
업종별로는 증권회사(207조8000억원), 유동화회사(86조1000억원), 카드·캐피탈 등 기타금융업(50조4000억원), 일반·공기업(38조9000억원) 순으로 발행금액이 많았다.
rkgml925@newspim.com