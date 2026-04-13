올 1분기 증권결제대금 일평균 35.8조…주식결제 78% 급증

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 13일 올해 1분기 일평균 증권결제대금을 35조8000억원으로 집계했다.
- 이는 직전 분기 대비 15.3%, 전년 동기 대비 31.6% 증가한 수준이다.
- 주식결제대금이 6조5000억원으로 246.2% 급증하며 확대를 주도했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주식 결제대금 일평균 6.5조…전 분기보다 77.9% 늘어
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 증권결제 규모가 올해 1분기 들어 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 특히 주식결제대금이 급증하며 전체 결제 규모 확대를 이끌었다.
13일 한국예탁결제원에 따르면 2026년 1분기 일평균 증권결제대금은 35조8000억원으로 집계됐다. 이는 직전 분기(31조1000억원) 대비 15.3%, 전년 동기(27조2000억원) 대비 31.6% 증가한 수준이다.
자산별로 보면 주식결제대금 증가세가 두드러졌다. 주식결제대금은 일평균 6조5000억원으로 직전 분기 대비 77.9%, 전년 동기 대비 246.2% 급증했다. 반면 채권결제대금은 29조3000억원으로 직전 분기 대비 7.0%, 전년 동기 대비 15.8% 증가하는 데 그쳤다.
장내 주식시장 결제 규모도 크게 확대됐다. 1분기 장내 주식시장 일평균 결제대금은 2조9000억원으로 직전 분기 대비 78.2% 증가했다. 같은 기간 거래대금은 83조8000억원으로 85.2% 늘었고, 차감률은 96.6%로 0.1%포인트 상승했다.
장내 채권시장 결제대금은 일평균 2조9000억원으로 직전 분기 대비 0.1% 감소했다. 거래대금은 9조3000억원으로 19.0% 감소했고, 차감률도 68.5%로 5.9%포인트 하락했다.
기관투자자 결제 부문에서도 주식 중심의 증가세가 확인됐다. 주식 기관투자자 결제대금은 일평균 3조6000억원으로 직전 분기 대비 77.6% 증가했다. 거래대금 역시 41조5000억원으로 76.3% 늘었다.
채권 기관투자자 결제대금은 일평균 26조4000억원으로 직전 분기 대비 7.8% 증가했다. 세부적으로는 채권 결제대금이 14조3000억원으로 11.3% 늘었고, 단기사채 결제대금도 7조4000억원으로 10.5% 증가했다. 반면 CD·CP 결제대금은 4조7000억원으로 4.8% 감소했다.
채권 종류별로는 국채가 일평균 7조6000억원으로 전체의 52.9%를 차지해 가장 높은 비중을 기록했다. 이어 금융채(3조9000억원), 특수채(1조1000억원) 순으로 나타났다.
rkgml925@newspim.com