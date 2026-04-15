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네이버, 컨템포러리 패션 서비스 '노크잇' 출시

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  • 네이버가 15일 컨템포러리 패션 브랜드 큐레이션 '노크잇' 서비스를 네이버플러스 스토어에 선보였다.
  • 2030세대 타겟으로 취향과 일상 상황에 맞는 아이템을 추천한다.
  • 15일부터 다음 달 3일까지 런칭 프로모션으로 최대 80% 할인과 멤버십 혜택을 제공한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2030세대 타겟으로 사용자 취향과 상황에 맞는 아이템 추천

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버는 컨템포러리 패션 브랜드를 큐레이션한 '노크잇' 서비스를 네이버플러스 스토어에서 선보였다고 15일 밝혔다. 2030세대를 주요 타겟으로 사용자의 취향과 일상 상황에 맞는 패션 아이템을 추천한다.

노크잇은 '달리기 좋은 날', '집 앞에 가볍게 나갈 때' 등 일상 상황과 최신 트렌드를 기반으로 브랜드와 아이템을 추천한다. 사용자는 자신의 스타일과 목적에 맞는 상품을 빠르게 탐색할 수 있다.

네이버는 컨템포러리 패션 브랜드를 큐레이션한 '노크잇' 서비스를 네이버플러스 스토어에서 선보였다고 15일 밝혔다. 2030세대를 주요 타겟으로 사용자의 취향과 일상 상황에 맞는 패션 아이템을 추천한다. [사진= 네이버]

입점 브랜드는 '포터리', '드래곤 디퓨젼', '마르디 메크르디' 등 인기 브랜드와 '아틀리에 오니르', '로토코', '로지레이어' 등 신생 브랜드를 포함한다. 노크잇에서만 구매 가능한 단독 상품도 지속적으로 출시된다. 지난해 마뗑킴과 함께 출시한 '3-PACK 베이직 티셔츠'에 이어 여름 시즌을 겨냥한 슬리브리스 등을 개발할 예정이다. 우영미와 기획한 '캠프캡' 모델은 소재와 디자인을 업그레이드해 20일 단독 출시된다.

'셀렉트샵' 섹션에는 오프라인 중심 편집샵의 상품을 담았다. 데님 전문 편집샵 '모드맨', 아이웨어 특화 편집샵 'edit' 등 구두, 모자 등 패션 아이템 특화 30여 개 편집샵이 입점했다.

네이버플러스 멤버십 사용자는 최대 10% 적립 혜택을 받으며 다음 달까지 노크잇 전용 10% 할인 쿠폰(최대 1만 원)이 제공된다. 서비스 내 쇼핑라이브 콘텐츠와 라이브 특가를 통해 실제 착용 모습과 핏을 확인할 수 있다.

네이버는 15일부터 다음 달 3일까지 '노크잇 런칭 프로모션'을 진행한다. 인기 브랜드 상품을 최대 80% 할인된 가격으로 판매하는 24시간 특가전과 메가 브랜드데이 등 다양한 프로모션이 예정돼 있다. 행사 기간 매일 오전 10시에 12% 선착순 쿠폰과 추가 5% 중복 쿠폰을 제공하며, 멤버십 사용자는 최대 30% 할인 혜택을 받을 수 있다.

조재희 네이버 트렌드패션사업실 리더는 "컨템포러리 패션은 SNS와 모바일에 익숙한 2030세대를 중심으로 빠르게 성장하면서 트렌드를 주도하는 핵심 섹터로 주목받고 있다"며 "노크잇을 통해 다양한 개성과 취향을 가진 사용자들이 트렌디한 패션 브랜드를 만나고 경험할 수 있도록 계속해서 서비스를 고도화할 것"이라고 말했다.

origin@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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