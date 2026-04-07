네이버, EBS와 신뢰도 높은 지식 영상 콘텐츠 구축 위한 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 네이버와 EBS가 7일 지식 영상 콘텐츠 구축을 위한 업무협약을 체결했다.
- 양사는 건강·금융 등 생활정보부터 교과과정 학습 콘텐츠까지 대규모로 제작한다.
- 제작 콘텐츠는 네이버 검색·홈피드 등에 제공돼 신뢰도 높은 지식 생태계를 확장한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 EBS와 전략적 파트너십을 맺고 신뢰도 높은 지식 영상 콘텐츠 구축에 나선다.
네이버와 EBS는 7일 경기도 성남시에 위치한 네이버 1784 사옥에서 네이버 최수연 대표, EBS 김유열 사장 등 주요 관계자가 참석한 가운데 '지식 영상 콘텐츠 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.
이번 협약을 통해 양사는 대규모 지식·학습 영상 콘텐츠를 함께 제작한다. 건강, 금융·경제 등 실생활과 밀접한 정보성 콘텐츠부터 초·중·고 교과 과정을 반영한 학습 콘텐츠까지 폭넓게 제작하고, 다양한 지식 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 지식영상 아카이브 확장을 추진한다.
제작된 콘텐츠는 네이버 검색·홈피드·지식백과 등 주요 서비스에 제공돼 이용자들이 네이버 플랫폼 전반에서 원하는 정보를 보다 정확하고 깊이 있게 이해할 수 있도록 지원할 예정이다.
네이버 최수연 대표는 "AI 시대의 핵심 경쟁력으로 고품질 데이터가 부상하는 가운데, 네이버는 국내외 시장에서 양질의 데이터 확보와 생태계 구축을 꾸준히 추진해 왔다"며 "이번 EBS와의 협력도 그 노력의 일환으로, 네이버의 AI 기술·플랫폼 역량과 EBS의 검증된 콘텐츠 제작 역량이 결합해 신뢰할 수 있는 지식 콘텐츠 생태계 확장을 이끌 것으로 기대된다"라고 말했다.
EBS 김유열 사장은 "이번 협약은 EBS의 제작 노하우와 네이버의 AI 기술력을 결합하는 혁신의 출발점"이라며 "AI 환각에 대한 경각심이 높아지는 시대에 EBS의 공신력 있는 영상 콘텐츠가 네이버 AI 서비스를 통해 올바르게 활용돼 신뢰할 수 있는 디지털 환경 조성에 기여하도록 노력하겠다"고 말했다.
yuniya@newspim.com