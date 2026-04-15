테무, 국제위조방지연합(IACC) 가입...소비자 신뢰 회복 승부수

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IACC 일반회원으로 참여...산업 협회·집행기관까지 협력 강화

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 글로벌 이커머스 플랫폼 테무(Temu)가 국제위조방지연합(IACC)에 가입하며 위조상품 대응 강화에 나섰다고 15일 밝혔다. 단순한 협력 확대를 넘어 '신뢰 회복' 전략의 일환으로 해석된다.

초저가 기반의 급성장 과정에서 제기돼 온 위조상품·지식재산권(IP) 침해 우려를 정면 돌파하겠다는 의지다.

테무(Temu)가 2022년 플랫폼 출범 이후 지속적으로 확대해 온 지식재산권(IP) 보호 프로그램의 일환으로 국제위조방지연합(IACC)에 가입했다고 밝혔다. [사진=테무 제공]

IACC는 위조 및 불법복제를 방지하기 위해 활동하는 단체로 전 세계 40여 개국, 250개 이상의 기업 및 기관이 참여하고 있다.

테무는 IACC와의 기존 협력 관계를 바탕으로 이번 가입을 추진했다. 테무는 지난해 5월 IACC와 MOU를 체결하고 온라인 마켓플레이스, 결제 서비스 제공업체, 글로벌 브랜드 등이 참여하는 산업 간 포럼인 '마켓플레이스 자문위원회(MAC)'의 창립 멤버로 합류한 바 있다.

테무는 IACC의 일반 회원(General Member)으로 참여하며 네트워크 전반에 걸쳐 브랜드, 산업 협회, 집행 기관과의 협력을 더욱 강화할 계획이다. 또한 다양한 산업 분야의 실무 그룹에 참여해 전문 지식을 공유하고, 글로벌 지식재산권 보호 및 소비자 안전 강화를 위한 공동 대응을 추진할 방침이다.

테무는 이미 판매자 검증부터 사전 심사, 상시 모니터링까지 전 단계 관리 체계를 구축하고, 99.9% 삭제 요청을 3일 내 처리하는 등 기술 기반 대응을 강화해왔다. 선제적 모니터링 데이터베이스는 6700개 이상의 브랜드를 대상으로 하며, 3800만 개 이상의 이미지와 900만 개 이상의 키워드를 포함하고 있다. 전체 삭제 요청의 99.9% 이상이 영업일 기준 3일 이내 처리되며, 평균 처리 시간은 1영업일 미만이다.

테무 관계자는 "소비자와 브랜드가 신뢰할 수 있는 마켓플레이스를 구축하기 위해 지식재산권 보호는 필수"라며 "IACC 가입은 지식재산권 보호에 대한 테무의 지속적인 의지를 보여주는 것이며, 업계 및 이해관계자들과의 건설적인 협력을 기대한다"고 말했다.

nrd@newspim.com