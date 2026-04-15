더블유게임즈, 팍시게임즈 지분 13.33% 추가 취득

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 글로벌 게임사 더블유게임즈가 자회사 팍시게임즈의 지분을 추가 취득했다. 기존 60%에서 13.33%를 더해 73.33%로 확대됐다.

이번 지분 취득은 지난해 3월 팍시게임즈 인수 당시 체결한 약정에 따른 후속 절차다. 더블유게임즈는 자기주식을 활용해 현금 유출을 최소화했다. 잔여 지분 26.67%는 매출 성장과 수익성 등을 기준으로 2028년까지 단계적으로 추가 취득할 계획이다.

더블유게임즈 CI.[사진=더블유게임즈]

팍시게임즈는 인수 이후 빠른 성장을 보이고 있다. 월 매출은 2024년 말 32억 원에서 올해 12월 77억 원으로 약 2.4배 증가했다. AI 기반 개발 조직 'AI Lab'을 중심으로 신작 출시 속도가 빨라지면서 올해 4분기 AI 신작 매출 비중은 49%에 달했다.

팍시게임즈는 '머지 스튜디오'를 포함해 50종 이상의 게임을 글로벌 시장에 서비스 중이다. 최근 AI 기반 신작 '탭 시프트', '팜 루프' 등을 출시했으며, 올해 38개의 신작을 출시할 예정이다.

yuniya@newspim.com