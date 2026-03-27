대전시, 'PM없는 거리' 조성...둔산·은행동 2곳

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 개인형이동장치(PM)로 인한 사고 예방을 위해 대전경찰청가 지정한 'PM 없는 시범거리' 2개 구간에 대한 시설물 설치 사업에 착수한다.

최근 전동킥보드 등 개인형이동장치(PM)의 이용급증으로 보행자와의 충돌 위험이 증가하고, 무단 방치로 인한 통행 불편 민원도 지속적으로 제기되고 있다. 이에 대전경찰청은 시민과 상인회의 의견을 수렴해 시범구간을 최종 선정했다.

공유킥보드. [사진=뉴스핌 DB]

대상지는 보행 밀집도가 높은 ▲서구 둔산동 타임로(0.9km) ▲중구 은행동 으능정이 거리(1.1km) 총 2개 구간(2.0km)이다. 대전시는 경찰청의 추진계획에 발맞춰 다음달부터 통행금지 효과를 유도하는 시설물 설치를 단계적으로 추진할 예정이다.

박민범 대전시 철도건설국장은 "'PM 없는 시범거리'가 실효성을 거둘 수 있도록 내달 중 시설물 설치를 신속히 완료하겠다"며 "앞으로도 보행 안전 정책을 지속적으로 추진해 시민들이 안심하고 걸을 수 있는 도로 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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