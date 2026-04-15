LS일렉트릭, iF 디자인 어워드서 3개 부문 수상

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산업용 기기뿐만 아니라 플랫폼 디자인까지

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LS일렉트릭이 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 3개 부문에 선정됐다고 15일 밝혔다.

수상 제품은 스마트 차단기 'Compact ACB'와 차세대 자동화 솔루션 'XGT Integrated Safety PLC(제품 디자인 부문)', 에너지 컨설팅 플랫폼 'Beyond X - Enable(서비스 디자인 부문)'이다.

LS일렉트릭이 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 총 3개 부문에서 수상했다고 15일 밝혔다. 사진은 제품 디자인 부문에서 수상한 스마트 차단기 'Compact ACB'. [사진=LS일렉트릭]

iF 디자인 어워드는 1953년부터 시작된 국제 디자인상으로 세계 3대 디자인상 중 하나다. 올해 어워드에는 68개국에서 약 1만여 개 작품이 출품됐다.

Compact ACB는 공간 효율을 높인 스마트 차단기로 NFC와 블루투스를 통해 설정과 모니터링이 가능하다. 조작 요소의 기능을 직관적으로 구분할 수 있도록 설계됐다.

LS일렉트릭이 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 총 3개 부문에서 수상했다고 15일 밝혔다. 사진은 제품 디자인 부문에서 수상한 차세대 자동화 솔루션 'XGT Integrated Safety PLC'. . [사진=LS일렉트릭]

XGT Integrated Safety PLC는 산업 현장의 각종 기기를 제어하는 제품으로 고속·고정밀 제어와 안전 기능을 단일 CPU에 통합했다. 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이와 모듈형 구조로 설치·배선·유지보수 효율을 높였다.

Beyond X - Enable은 인공지능(AI)·클라우드 기반 에너지 컨설팅 플랫폼으로 탄소중립 관련 서비스를 제공한다. 대시보드와 월별 리포트를 통해 산업 현장의 의사결정을 지원하도록 설계됐다.

kji01@newspim.com