우리은행, K-방산 발전에 5년 간 3조원 생산적금융 투입

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LIG D&A와 'K-방산 육성을 위한 생산적 금융 지원 업무협약' 체결



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 지난 14일 서울 중구 본점에서 LIG 디펜스&에어로스페이스(이하 LIG D&A)와 'K-방산 육성을 위한 생산적 금융 지원 업무협약'을 체결했다고 15일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = LIG 디펜스&에어로스페이스 전성호 자금팀장, 손지영 금융기획실장, 안익성 경영관리본부장(CFO), 우리은행 배연수 기업그룹장, 송용섭 여신지원그룹장, 박용철 강남기업영업본부장이 14일 우리은행 본사에서 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=우리은행]2026.04.15 dedanhi@newspim.com

이번 협약을 통해 우리은행은 향후 5년간 총 3조원 규모의 금융을 공급해 방산을 비롯해 첨단전략산업 전반에 대한 금융 지원을 본격적으로 확대할 방침이다. 구체적으로는 △시설투자 △수출금융 △해외사업 연계 금융 △상생협력금융 등 기업 성장의 전 단계에 걸쳐 체계적으로 자금을 투입한다.

우리은행은 단순한 자금 공급을 넘어 국가 핵심 첨단전략산업 생태계 전반의 성장을 지원하는 생산적 금융을 실천하고, LIG D&A는 안정적인 자금 조달을 바탕으로 기술 경쟁력 확보와 글로벌 시장 확대에 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

LIG D&A는 정밀 유도무기 체계 등 핵심 방산 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 대표 기업으로, 최근 중동 사태로 중거리 미사일 '천궁Ⅱ' 수출 확대를 기반으로 해외 시장에서 빠르게 입지를 넓혀가고 있다.

우리은행은 현재 LIG D&A와 관련해 △외화지급보증 △기업어음 발행주선 등 금융 솔루션을 제공하며 중장기 투자와 수출을 뒷받침하고 있다.

우리은행의 이번 지원은 국가 첨단전략산업 육성이라는 더 큰 전략적 틀에서 추진된다. 우리은행은 "앞으로도 기업의 투자와 수출 확대를 지원하는 금융 구조를 고도화해 산업과 금융이 함께 성장하는 선순환 생태계를 만들어 나갈 계획"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com