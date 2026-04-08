우리은행, 새로운 ESG 경영 전략 'NEXT ESG' 발표

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 8일 2050년 탄소중립 달성을 위해 새로운 ESG 경영 전략 'NEXT ESG'를 수립했다.
- 탄소배출 감소, 사회적 가치 창출, 전문성 강화, 투명한 공시를 4대 추진 방향으로 설정했다.
- 온실가스 감축과 친환경 기업 지원 등 50가지 실행 방안을 담은 'NEXT 50' 핵심과제를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 2050년 탄소중립 달성을 위해 새로운 ESG 경영 전략인 'NEXT ESG'를 수립하고, 'NEXT 50' 핵심과제를 선정했다고 8일 밝혔다.
'NEXT ESG'는 우리금융그룹의 ESG 비전인 '금융을 통해 우리가 만드는 더 나은 세상'을 구체화한 것으로 우리은행은 △탄소배출 감소 △금융의 사회적 가치 창출 △ESG 전문성 강화와 실천 △투명한 ESG 공시와 지배구조 확립을 ESG 4대 추진 방향으로 설정했다.
특히 핵심과제인 'NEXT 50'은 온실가스 감축과 자원 재활용 확대 및 친환경 기업에 대한 자금 지원 확대, 금융 취약계층의 금융 접근성 확대 등 50가지 실질적인 실행 방안을 담았다. 우리은행은 이같은 주요 과제를 차질 없이 이행해 환경친화적 녹색금융의 저변을 넓힐 계획이다.
우리은행 ESG상생금융부 심성진 부장은 "ESG는 환경보호를 넘어 고객의 삶과 직결된 중요한 역할을 수행한다"며 "'NEXT ESG' 전략을 통해 고객이 체감할 수 있는 변화를 만들고, 기업과 사회가 함께 성장하는 기반을 마련하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com