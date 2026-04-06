우리은행 '우리WON모바일' 1주년…통신비 혜택 확대

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 우리은행이 알뜰폰 서비스 '우리WON모바일' 출시 1주년을 맞아 신규 개통 고객을 대상으로 통신비 절감 이벤트를 이달 30일까지 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 신규 고객 전원에게 ▲네이버페이 포인트 ▲GS25 상품권 ▲해피콘 ▲꿀머니 등 3만원 상당의 사은품을 선택 제공한다. 또 개인별 멤버십 등급에 따라 연간 최대 6만원의 모바일 쿠폰 혜택을 추가 지원한다.

요금제 가입 할인 혜택도 마련했다. ▲청년드림 ▲직장인 ▲가성비 요금제 등 총 20종의 요금제 가입 시 통신비 할인과 포인트 혜택을 합쳐 연간 최대 37만원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

[사진=우리은행]

지인 초대 기능인 '소문내기'를 통해 친구를 초대하면 1명당 500원(최대 1만원)의 꿀머니를 지급하며 공유 랭킹 상위 10명에게는 최대 50만원의 꿀머니를 추가 제공한다.

초저가 요금제인 '우리WON LTE 500MB/50분'도 새롭게 출시했다. 해당 요금제는 24개월간 기본요금 2100원에 월 5000원 쿠폰을 제공하며 추가 회선 개통 시 월 1000원 수준으로 이용할 수 있다.

우리은행 WON모바일사업부 윤세라 차장은 "런칭 1주년을 맞아 고객이 체감할 수 있는 통신비 절감 혜택을 한층 확대했다"며 "앞으로도 실질적인 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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