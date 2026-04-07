우리은행, 'Npay 머니 우리 통장' 이벤트 금리 적용 계좌 30만좌→75만좌

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 네이버페이와 제휴한 'Npay 머니 우리 통장'의 이벤트 금리 적용 계좌를 30만좌에서 75만좌로 확대했다.
- 8월 19일까지 가입 고객에게 예금 잔액 200만원 이하 구간에서 최대 연 4% 금리를 제공한다.
- 17세 이상 개인이면 1인 1계좌로 가입 가능하며 기본금리는 연 0.1%다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 네이버페이와 제휴로 내놓은 'Npay 머니 우리 통장'의 이벤트 금리 적용 계좌를 기존 30만좌에서 75만좌로 확대한다고 7일 밝혔다.
이번 이벤트는 기존 이벤트 금리 적용 대상인 30만좌가 3월 말 조기 소진되는 등 고객들의 뜨거운 호응해 화답해 결정됐다. 이에 따라 우리은행은 8월 19일까지 가입 고객에게 최대 연 4% 금리를 제공한다.
'Npay 머니 우리 통장'은 네이버페이(Npay) 앱과 웹에서 가입할 수 있는 입출금이 자유로운 예금이다. 17세 이상의 개인이면 1인 1계좌로 가입할 수 있으며, 기본금리는 연 0.1%다. 예금 잔액 200만원 이하 구간에는 최고 연 4.0% 이벤트 금리가 적용된다.
우리은행 관계자는 "이번 이벤트 금리 적용 확대를 통해 고객이 체감할 수 있는 금융 혜택을 넓히고, 제휴 상품의 경쟁력도 한층 강화할 계획"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com