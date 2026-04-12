포항해경, 구룡포 해상서 좌초된 어선·선원 6명 안전하게 구조

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해양오염 등 2차 피해 없어

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항시 구룡포항 해상에서 갯바위에 좌초된 9t급 어선과 승선원 6명 전원이 해경에 의해 안전하게 구조됐다.

12일 경북 포항해양경찰서에 따르면 이날 오전 2시 49분쯤 포항시 남구 구룡포 6리 갯바위 인근 해상에서 어선 A호(9t급, 승선원 6명)가 좌초됐다.

11일 오전 2시49분쯤 포항시 남구 구룡포 6리 갯바위 인근 해상에서 어선 A(9t급, 승선원 6명)호가 좌초됐다.[사진=포항해경] 2026.04.12 nulcheon@newspim.com

신고를 받은 포항해경은 구룡포파출소 육상, 해상팀과 포항구조대, 경비정 등을 현장으로 급파해 동력 구조 보트를 활용해 좌초 어선에 접근하여 승선원 6명 전원의 안전 여부를 확인했다.

이어 인근에서 조업 중이던 어선 B호(9t급)의 지원을 받아 같은 날 오전 4시 22분쯤 좌초 선박 이초를 완료했다. A호는 자력 항해로 구룡포항에 입항하여 안전하게 계류했다.

사고 과정에서 인명 피해나 해양 오염 등 2차 사고는 발생하지 않았다. 또 기관실 일부 침수 외에 큰 피해는 없는 것으로 확인됐다.

A호 선장에 대한 음주 여부 확인 결과 이상이 없는 것으로 전해졌다.

이근안 포항해경서장은 "야간 항해에는 주변 지형과 항로를 반드시 재확인해야 한다"며 "특히 자동 항해 장비에 의존할 경우에도 지속적인 감시가 필요하다"고 당부했다.

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