김영록·민형배, 완도 냉동창고 화재 순직 소방관 애도

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"추가 피해 막고 주민 안전 지켜야"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남·광주통합특별시장 결선에 나선 김영록·민형배 예비후보가 12일 전남 완도군 냉동창고 화재로 소방관이 순직한 사고와 관련해 애도의 뜻을 밝혔다.

김영록 예비후보는 이날 보도자료를 통해 "완도의 한 냉동창고에서 불이 나 화재를 진압하던 소방관들의 인명 피해가 발생했다는 소식에 깊은 안타까움을 느낀다"며 "관계당국이 가용한 모든 장비와 인력을 동원해 신속한 구조와 화재 진압에 만전을 기해 달라"고 당부했다.

완도 냉동창고 화재. [사진=독자제공] 2026.04.12 ej7648@newspim.com

그는 "소방관들은 각종 재난 현장에서 국민의 생명과 재산을 지켜주는 너무나 귀한 분들"이라며 "추가 인명 피해가 발생하지 않도록 최선을 다해 달라. 주민 안전 확보에도 각별히 유의해 달라"고 밝혔다.

민형배 예비후보도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "완도 공장 화재 진압 중 소방관 두 분이 순직하셨다는 비보를 접했다"며 "참담한 마음으로 삼가 고인의 명복을 빈다. 유가족과 동료 소방대원 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 애도했다.

이어 "저 역시 현장으로 급히 이동 중이며, 사고 수습과 지원이 차질 없이 이뤄지도록 끝까지 살피겠다"고 말했다.

한편 김영록 예비후보 측은 이날 오후 예정돼 있던 민생경제 관련 기자회견을 완도 화재 사고로 취소했다. 두 예비후보 모두 사고 현장을 방문한 것으로 알려졌다.

ej7648@newspim.com