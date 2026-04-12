김정관 산업부 장관 "비축유 방출 없이 4~5월 넘긴다…나프타도 곧 안정"

비축유 방출 없이 4~5월 수급 대응…5월 확보 물량 평시 대비 80% 수준

사우디 우회항로·카자흐 원유·나프타 추경 총동원…"공급망 안정 총력"

[세종=뉴스핌] 정성훈 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 정부 비축유를 방출하지 않고도 4~5월을 넘길 수 있을 것으로 전망했다. 중동 정세 불안으로 원유와 나프타 등 핵심 에너지·원자재 수급 우려가 커진 가운데, 정부가 추가 물량 확보와 항로 다변화, 재정 지원을 통해 공급망 안정화에 총력을 기울이고 있다는 설명이다.

김 장관은 12일 KBS '일요진단'에 출연해 "현재 확보된 물량에 더해 기업들이 자발적으로 보유한 재고도 있다"며 "특히 5월 확보 물량은 지난주보다 10%포인트 늘어나 평시 도입량 대비 80% 가까운 수준"이라고 밝혔다.

그는 "러시아·우크라이나 전쟁 당시에는 정부 비축유를 방출하는 상황까지 갔지만, 이번에는 비축유 방출 없이도 4월과 5월을 넘어갈 수 있을 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 경제에 관한 대정부질문에 답하고 있다. 2026.04.06 mironj19@newspim.com

다만 호르무즈 해협에 발이 묶인 유조선 7척의 통항 문제에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 김 장관은 "통항 재개를 위해 노력하고 있지만 상황을 예단하기는 어렵다"고 말했다.

대신 정부는 호르무즈 해협을 대체할 수 있는 홍해 지역 사우디아라비아 얀부항 항로 활용에 속도를 내고 있다. 김 장관은 "청해부대 대조영함이 우리 선박이 나올 때 호위하는 방안 등을 포함해 우리 선박들이 홍해 라인을 이용할 수 있도록 준비하고 있다"고 설명했다.

이어 "사우디아라비아 당국으로부터 한국 물량을 최우선으로 배정해주겠다는 약속도 받았다"며 "선박 안전이 확보된다는 전제 아래 움직일 수 있다면 필요한 물량 확보가 가능할 것"이라고 강조했다.

◆ 카자흐 원유 도입도 진전…수입선 다변화 속도

원유 수입선 다변화 작업도 본격화하는 모습이다. 김 장관은 미국산 원유와 함께 카자흐스탄산 원유 도입도 검토 중이라고 밝혔다.

그는 "경제성과 효율성도 중요하지만 이제는 자원 자체를 확보하는 것이 매우 중요한 시대가 됐다"며 "카자흐스탄 원유 도입 논의도 상당한 진전이 있어 이르면 다음 주 초 구체적인 물량과 내용을 발표할 수 있을 것"이라고 말했다.

이는 중동 의존도를 낮추고 지정학적 리스크에 대비하기 위한 공급망 재편 차원으로 풀이된다. 정부는 단기적으로는 추가 물량 확보와 우회 항로 가동에 주력하고, 중기적으로는 원유 도입선 자체를 다변화하는 방향으로 대응 수위를 높이고 있다.

호르무즈 해협 인근의 유조선.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.13 mj72284@newspim.com

◆ 나프타 80% 회복 전망…8691억원 '공급망 추경' 편성

석유화학 업계의 핵심 기초 원료인 나프타 수급도 점차 안정 국면에 들어설 것으로 정부는 보고 있다.

김 장관은 "4~5월에는 나프타 확보 수준도 80%까지 올라갈 것"이라며 "관계 업계와 매일 점검하면서 점차 안정화되도록 관리하고 있고, 안정화될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

그는 현재 일부 기업들이 원가 부담 탓에 공장 가동을 줄이거나 멈추는 편이 오히려 나은 상황에 내몰릴 수 있다고 진단했다. 그러면서 "나프타를 쓰는 회사들 입장에서는 차라리 공장 가동을 안 하는 게 더 나은 상황까지 발생했다"며 "나프타 수입 차액을 정부가 보전해주는 방안을 시급하게 마련했다"고 설명했다.

이번 추가경정예산에 공급망 안정화 사업으로 8691억원이 편성된 것도 이런 배경에서다. 김 장관은 이번 추경을 사실상 '나프타 추경' 또는 '공급망 추경'으로 볼 수 있다고도 언급했다.

반도체 산업에 투입되는 헬륨가스 수급도 당분간은 안정적으로 관리될 전망이다. 김 장관은 "6월 말까지는 미국산으로 대체 물량을 확보해 둔 상태"라며 "그때까지 반도체 공장이 멈추는 일은 없도록 해 놓았다"고 말했다.

김 장관은 "에너지와 관련해 가장 중요한 공동 과제는 결국 에너지를 절약하고 아껴 쓰는 것"이라며 "이번 위기를 도약의 계기로 전환할 수 있도록 정부가 총력을 다하겠다"고 말했다.

jsh@newspim.com