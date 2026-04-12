이재명 대통령 "완도 화재 순직 소방관 두 분… 용기와 헌신에 경의"

완도 수산물 냉동창고 화재로 소방관 2명 고립 끝 숨져

대통령 "모든 현장 인력이 더 안전한 환경서 임무 수행하게 할 것"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 완도 수산물 냉동창고 화재로 소방관 2명이 끝내 숨지자, 이재명 대통령이 "삼가 고인의 명복을 빈다"며 애도를 표했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 제2회 국무회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.01.20 photo@newspim.com

이 대통령은 12일 오후 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "완도 화재 현장에서 임무 수행 중이던 소방대원 두 분의 순직을 보고받았다"며 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 가장 위험한 현장으로 달려가 마지막까지 소임을 다하셨다"고 적었다. 이어 "그 용기와 헌신에 머리 숙여 경의를 표한다"며 "정부는 모든 현장 인력이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

그는 "유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전하고, 동료 대원들께도 위로와 함께 격려의 말씀을 드린다"고 덧붙였다. 앞서 이날 오전에도 이 대통령은 "사고 수습과 인명 구조에 가용한 자원을 모두 동원하라"고 지시하며 "무엇보다 인명이 최우선"이라고 강조했다.

화재는 이날 오전 8시 25분께 전남 완도군 군외면 원동리의 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 발생했다. 진압 과정에서 내부에 진입한 소방관 2명이 오전 9시 2분께 고립됐고, 약 한 시간 뒤 모두 숨진 채 발견됐다.

경찰과 소방당국은 정확한 발화 원인과 순직 소방관들의 사망 경위를 조사하고 있다.

gomsi@newspim.com