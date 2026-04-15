신현송 "딸 국적상실 미신고, 행정처리 못한 불찰" 사과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

천하람 의원, 주민등록법 위반 의혹 제기…"고의성 없었다" 해명

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 인사청문회에서 장녀의 국적 및 전입신고 논란과 관련해 사과의 뜻을 밝혔다.

이날 천하람 개혁신당 의원은 의사진행 발언을 통해 신 후보자 장녀의 주민등록법 위반 의혹을 제기했다. 천 의원은 "신 후보자의 장녀는 1999년 영국 국적 취득과 함께 한국 국적을 상실했으나 후보자는 국적 상실 신고를 하지 않고 2023년 12월 강남구 아파트에 내국인으로 허위 전입 신고를 했다"고 지적했다.

특히 천 의원은 "현행법상 허위 전입신고는 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 명백한 불법 행위"라고 비판했다. 이어 신 후보자가 서면 답변서에는 '장녀가 5년 전 결혼해 해외에서 독립 생계를 유지하고 있다'고 밝힌 반면, 전입신고서에는 '가족과 함께 거주한다'고 기재한 점을 꼬집으며 "둘 중 하나는 거짓임이 명백하다"고 강하게 압박했다.

천 의원은 한국 국적자 혜택을 노린 것인지 확인하기 위해 장녀의 건강보험, 여권 사용 내역, 부동산 소유 및 청약 자료 제출을 요구했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 제03차 재정경제기획위원회 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.04.15 jk31@newspim.com

이에 신 후보자는 "오랫동안 해외 생활을 하면서 국내 행정 절차를 제대로 알지 못해 발생한 불찰"이라며 "이익을 추구하기 위한 목적의 고의적인 행위는 없었다"고 해명했다. 아울러 "인사청문회 기간 동안 국민께 심려를 끼쳐드려 대단히 송구스럽다"며 "취임 후 제기된 문제들을 신속히 정리하겠다"고 사과했다.

논란이 확산되자 임이자 위원장은 신 후보자에게 장녀의 건강보험, 출입국, 부동산 소유 및 청약 관련 자료를 오늘 오후 회의가 재개되는 2시 전까지 제출할 것을 명했다. 신 후보자는 "딸의 동의를 얻어 최대한 빨리 제출하겠다"고 답했다.

eoyn2@newspim.com