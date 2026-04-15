신현송 "물가 상방·경기 하방 압력 확대…통화정책 유연 운용"

15일 국회 인사청문회서 밝혀...금융안정 역할 강화

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 "대외 불확실성 확대 속에서 물가 상방압력과 경기 하방압력이 동시에 커지고 있다"며 물가안정과 금융안정을 최우선 과제로 제시했다.

이날 오전 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에 참석한 신 후보자는 모두발언에서 "중동지역 긴장, 국제유가 상승, 글로벌 통상환경 변화 등이 복합적으로 작용하며 국내 경제의 불확실성이 매우 큰 상황"이라며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 발언하고 있다. 2026.04.15 romeok@newspim.com

그는 물가와 경기 흐름에 대해 "유가와 환율 영향으로 물가 상승률은 점차 높아질 가능성이 있고, 반도체 경기와 추가경정예산이 하방압력을 일부 완화하겠지만 성장세는 당초 전망보다 약화될 것"이라고 진단했다. 이어 "물가와 성장 모두 전망의 불확실성이 매우 크다"고 짚었다.

또 금융안정과 관련해서는 "국내 금융시스템은 전반적으로 안정적이나 금융·외환시장의 변동성과 금융불균형, 취약부문 신용리스크를 지속 점검해야 한다"며 "금융과 실물 부문의 상호작용으로 리스크가 증폭될 가능성에도 유의할 필요가 있다"고 말했다.

신 후보자는 총재로 임명될 경우 정책 방향으로 "불확실성이 높은 환경에서 통화정책을 유연하게 운용해 물가안정과 금융안정을 도모하겠다"며 "정부와는 독립성을 유지하되 정책 간 조화를 고려해 소통과 조율을 병행하겠다"고 밝혔다.

아울러 중장기 과제로 원화 국제화와 디지털 화폐 생태계 구축을 제시했다. 그는 "외환시장 24시간 개장과 역외 원화결제 시스템 구축을 통해 원화 거래의 접근성을 높이겠다"며 "CBDC와 예금토큰 활용 확대, 국제 지급결제 협력 등을 통해 미래 통화 인프라를 강화하겠다"고 설명했다.

신 후보자는 "우리 경제가 인구구조 변화, 양극화, 높은 가계부채 등 구조적 과제에 직면해 있다"며 "중앙은행의 역할 범위 내에서 연구와 정책 제언을 강화하겠다"고 덧붙였다.

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