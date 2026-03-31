신현송 한은 총재 후보 "1500원대 환율, 불안 국면 아니다"

"환율보다 시스템 안정성"…고환율 우려 선 그어

보수적 '매파' 평가엔 "이분법 바람직하지 않아...유동적 대응할 것"

중동사태 관련 추경엔 "취약부문에 필요...물가영향 제한적"



[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신현송 한국은행 차기 총재 후보가 최근 1500원대 환율에 대해 "환율이 높은 수준이지만 과거처럼 불안정한 상황은 아니다"라고 밝혔다.

신 후보자는 31일 오전 인사청문회 준비단 사무실이 있는 서울 중구 한화플라자 건물로 첫 출근했다. 그는 출근길에서 기자들과 만나 "환율 레벨 자체보다 금융시장에 미치는 영향과 시스템의 안정성이 더 중요하다"며 "현재 달러 유동성은 상당히 양호한 수준"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 오전 서울중구 인사청문회 준비사무실로 출근해 기자들의 질의에 답하고 있다. 2026.03.31 romeok@newspim.com

그러면서 그는 "외국인 투자자들이 많이 들어오면서 외환 스와프를 통해서 달러를 주고 원화를 차입하는 구조이기 때문에 달러자금은 상당히 풍부하고 그런 면에서 대외리스크는 크지 않다"고 설명했다.

거시경제·국제금융 전문가인 신 후보자는 중동 사태 등 대외 불확실성에 대해 "중동 정세와 유가 상승 등 변수로 물가 상방과 경기 하방 리스크가 동시에 존재한다"면서도 "현재로서는 어느 쪽이 더 크다고 단정하기 어렵다"고 말했다.

보수적인 매파 성향이라는 시장의 평가에 대해서는 선을 그었다. 신 후보자는 "매파냐, 비둘기파를 놓고 이분적으로 나누는 것은 바람직하지 않다"며 "중요한 것은 경제 전반 흐름을 잘 읽고 시스템 차원에서 금융과 실물경제의 상호작용을 충분히 파악한 뒤 상황에 맞게 유연하게 대처하는 것"이라고 피력했다

글로벌 금융 리스크 요인으로 거론되는 사모대출 시장에 대해서는 "규모가 약 2조달러에 못 미치는 수준으로 은행 등 전체 금융 시스템에서 차지하는 비중이 크지 않다"며 "유동성 리스크는 있지만 현재로서는 시스템 리스크로 확산될 가능성은 제한적"이라고 평가했다.

중동사태 대응 차원에서 정부가 내놓은 추가경정예산에 대한 견해도 밝혔다. 신 후보자는 "중동 상황 등으로 취약 부문의 어려움이 커지고 있어 정책적 완화는 필요하다"며 "현재 논의되는 규모나 설계를 감안하면 물가에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 했다.

향후 통화정책 방향과 금리 경로에 대해서는 "중동 상황의 전개와 지속 기간이 불확실해 지금 단계에서 판단하기 어렵다"며 신중한 입장을 유지했다.

또한 이창용 한은 총재의 적극적인 소통 방식과 관련해 "지난 4년 동안 한국은행을 성공적으로 이끌어 주신 이창용 총재님께 존경과 감사의 뜻을 표한다"며 "커뮤니케이션이야말로 통화 정책이 경제에 미치는 어떤 파급 경로로 아주 중요한 통화 정책의 요소"라고 평가했다.

그러면서 그는 향후 통화정책 소통방식과 관련 "금통위원들과 논의를 통해 적절한 체계를 지속적으로 고민해 나가겠다"고 말했다.

국제결제은행(BIS) 통화경제국장으로 스위스 취리히에 머물던 신 후보자는 전날인 30일 한국에 귀국했으며 이날부터 본격적인 청문회 준비를 시작한다.

1959년생인 그는 대구 출신으로 영국 옥스퍼드대학에서 정치경제학과 철학을 전공 했고, 같은 대학에서 경제학 석·박사 학위를 취득했다. 이후 IMF 상주학자, 미국 뉴욕연방준비은행 금융자문위원, 영국 중앙은행고문 등을 지냈다.

영국 옥스퍼드대·런던정경대(LSE), 미국 프린스턴대 교수를 역임한 뒤 2014년부터 BIS 조사국장으로 일했다. 아시아인이 BIS 조사국장에 임명된 것은 최초다. 이명박 정부에서 청와대 국제경제보좌관을 맡았으며, 당시 서울에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 의제 설정에도 참여했다.

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