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[종합] 신현송 첫 금통위, "적절한 시기 금리 인상"

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  • 신현송 한은 총재가 28일 기준금리 동결 뒤 인상 시사를 했다.
  • 한은은 성장률 2.6%, 물가 2.7%로 전망을 높였다.
  • 환율·주택 리스크 속 금통위 시계는 인상 쪽으로 기울었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"물가·성장·환율·부동산, 갈 길 비교적 명확"...연내 인상 시사
"환율 쏠림 용인 안 해…금리차 축소 땐 원화 약세 완화 기대"

[서울=뉴스핌] 전미옥·박가연 기자 = 신현송 한국은행 총재가 주재한 첫 금융통화위원회에서 기준금리를 연 2.50%로 동결한 가운데 통화정책의 무게중심은 인상 쪽으로 뚜렷하게 이동했다. 신 총재는 물가 상승 압력과 견조한 성장세, 환율 변동성, 수도권 주택시장 리스크를 모두 거론하며 "향후 적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다"고 밝혔다.

◆기준금리 동결했지만 뚜렷한 '인상' 신호..."물가·성장·환율 모두 인상 가리켜"  

한국은행 금융통화위원회는 28일 통화정책방향 회의에서 기준금리를 현재 연 2.50%로 유지하기로 했다. 금통위는 중동 사태의 전개와 반도체 경기 흐름 등 대내외 불확실성이 여전히 큰 만큼 당장 금리를 올리기보다 추가 확인이 필요하다고 판단했다.

이번 기준금리 결정에는 금통위원 5명이 찬성했으며 장용성 위원과 당연직 위원인 유상대 부총재가 기준금리를 연 2.75%로 인상해야 한다는 소수의견을 냈다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 신현송 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com

이에 대해 신 총재는 금리 인상 필요성에 대한 금통위원 간 인식 차이가 크지 않았다고 강조했다. 그는 "금리를 올리는 당위성에 대해서는 충분히 설득력 있게 케이스를 만들 수 있었다"면서도 "다만 불확실성에 조금 더 무게를 두고 일단 지켜보자는 의견이 무게중심을 이뤘다"고 설명했다.

신 총재는 "통상 세 마리 토끼를 잡아야 될 때는 딜레마가 있는데 이번에는 예외적으로 물가, 성장, 환율, 부동산 등 지표에서 갈 길이 비교적 명확하게 나타났다"며 "인상 소수의견은 같은 틀, 같은 의견 하에서 전술적이 차이만 있을 뿐 내부 이견이 있는 상황이 아니다"며 연내 인상 가능성을 열었다. 

물가 상승 우려가 확대되고 있는 국면이지만 반도체 경기 호황으로 경제성장률이 이를 상회할 것으로 판단, 높은 환율과 부동산 시장 경기까지 종합 고려한 결과 연내 금리 인상이 필요하다고 본 것이다.

◆ 환율 쏠림엔 '단호'..."금리인상 땐 원화 약세 완화 전망"

한국은행은 이날 올해 경제성장률 전망치를 기존 2.0%에서 2.6%로 대폭 상향했다. 중동전쟁이 올해 성장률을 0.4%포인트 낮추는 요인으로 작용하지만, 예상보다 강한 반도체 경기와 IT 수출 확대가 성장률을 0.7%포인트 끌어올리고 정부 추경과 증시 호황도 각각 0.2%포인트, 0.1%포인트 성장률을 높일 것으로 봤다.

물가 전망도 크게 높였다. 한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 기존 2.2%에서 2.7%로, 근원물가 상승률 전망치를 2.1%에서 2.4%로 각각 상향했다. 

신 총재는 물가 정점 시점과 관련해 "대략 금년 하반기에 정점을 이루지 않을까 생각한다"며 "가장 중요한 변수는 중동 사태"라며 "중동 사태가 인플레이션에는 가장 중요한 역할을 할 수 있고, 성장에는 반도체 경기도 상당히 중요하다"고 설명했다.

[자료= 한국은행]

금융안정 리스크도 금리 인상 필요성을 뒷받침하는 요인으로 제시됐다. 신 총재는 달러/원 환율이 1500원 안팎의 높은 수준에서 변동성을 보이고 있고, 수도권 주택가격과 가계부채 리스크도 다시 유의해야 하는 상황이라고 진단했다.

환율에 대해서는 강한 경계감을 드러냈다. 신 총재는 "환율은 유동성이나 금융안정뿐 아니라 수입 물가를 통해 인플레이션을 자극한다"며 "중앙은행 책무 측면에서도 상당히 중요한 변수"라고 강조했다. 이어 "이번에 수입물가가 20% 가까이 올랐다"며 "환율 자체가 상당히 중요하다"고 말했다.

그러면서 신 총재는 최근 원화 약세 배경과 관련해 "가장 중요한 요인은 역시 중동 정세로 원유를 많이 수입하는 국가에서 흔히 나타나는 현상이며 대만 달러나 인도 루피화 등도 비슷한 흐름을 보이고 있다"며 "원유 가격이 환율에 상당한 영향을 미치기에 중동 상황이 빠르게 진전되면 앞으로 원화가 상당히 강세로 갈 여지도 있다고 본다"고 설명했다.

그는 "환율 쏠림에 대해서는 아주 단호하게 대처하겠다"며 "환율 쏠림을 용인하지 않을 것이며 통제할 충분한 수단과 방법을 계속 늘려가고 있다"고 피력했다.

또한 추후 한국은행이 기준금리를 인상할 경우 원화 약세 압력을 낮추는 요인이 될 수 있다고도 했다. 한미 금리차가 줄어들면 원화를 빌려 달러에 투자하려는 유인이 약해지고, 달러/원 환율 상승 압력도 완화될 수 있다는 설명이다. 관련해 현재 미국의 기준 금리는 3.75%로 국내 기준금리(2.50%)와 1.25%포인트 차이가 난다.

신 총재는 "한국 금리가 미국 금리보다 낮을 때는 원화를 빌려 달러를 사는 원 캐리트레이드(Carry Trade·저금리로 조달된 자금으로 외국 자산에 투자하는 거래)가 나타날 수 있다"며 "금리차가 줄어들면 NDF(역외선물환) 시장에서 발생하는 원화 약세 압력이 해소될 수 있다"고 말했다.

이어 "한국은행의 점도표에서 나타나듯 앞으로 금리를 올리는 상황이 나온다면 금리차가 축소되고, 그런 의미에서 달러/원 환율의 상방압력도 가시지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

향후 금리 인상의 시기와 속도는 데이터에 따라 결정하겠다는 입장이다. 신 총재는 "언제 올리느냐, 얼마나 빨리 올리느냐, 어디까지 올리느냐의 문제를 봐야 한다"며 "앞으로 입수되는 데이터를 토대로 물가 상승 압력의 확대 정도와 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 결정해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 한국은행이 이날 공개한 금통위원들의 6개월 후 조건부 기준금리 전망은 인상 쪽으로 크게 이동했다. 지난 2월 전망에서는 6개월 뒤 기준금리 수준으로 현행 2.50%를 예상한 전망이 16개로 대부분이었고, 2.25% 전망도 4개 제시됐다. 2.75% 전망은 1개에 그쳤다.

반면 이번 5월 전망에서는 3.00% 전망이 10개로 가장 많았고, 2.75% 전망이 7개, 3.25% 전망도 2개 나왔다. 현 수준인 2.50% 전망은 2개에 불과했다. 전망치 21개 가운데 19개가 현재보다 높은 금리 수준을 가리킨 것으로, 금통위 내부의 정책 시계가 금리 인상 쪽으로 기울었음을 보여준다.

romeok@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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