외식비 부담에 뜬 '만능 조미료'…동원참치액 성장세 주목

액상조미료 시장서 존재감 확대…요리 초보·혼밥족 수요 흡수

높은 훈연참치추출물 함량 강점…PPL·SNS 마케팅 효과도

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 최근 외식 물가 부담이 커지면서 집에서 간편하게 요리하려는 '집밥' 수요가 늘어나자 만능 조미료 시장도 빠르게 성장하고 있다. 특히 요리 콘텐츠가 유튜브·인스타그램 등 SNS를 중심으로 확산되며 초보자도 쉽게 맛을 낼 수 있는 액상 조미료에 대한 관심이 높아지는 분위기다.

28일 동원F&B에 따르면 이 가운데 '동원참치액'이 참치액 시장 점유율 1위에 오르며 존재감을 키우고 있다. 닐슨아이큐코리아 기준(2025년 5월~2026년 4월) 액상조미료 내 참치액 부문 1위를 기록했으며, 2024년 매출도 전년 대비 50% 이상 증가했다.

동원참치액 3종. [사진=동원F&B 제공]

동원참치액은 참치캔 시장 점유율 1위 노하우를 기반으로 만든 액상 조미료다. 남태평양 등 청정해역에서 직접 잡은 참치를 활용해 만든 참치 엑기스와 80% 이상의 훈연참치추출물 함량을 강점으로 내세웠다. 국물 요리에 적합한 '진', 깔끔한 맛을 강조한 '순', 황다랑어 추출물을 더한 '프리미엄' 등 3종 라인업으로 소비자 선택 폭도 넓혔다.

동원F&B는 감칠맛을 내는 글루탐산·이노신산과 유리 아미노산을 풍부하게 담고, 쓴맛을 유발하는 아미노산 함량은 낮춰 깔끔한 풍미를 구현했다고 설명했다. 여기에 효소분해, 숯 탈취, 정밀 여과 공정을 거쳐 비린 맛은 줄이고 감칠맛은 극대화했다는 점도 차별화 요소로 꼽힌다.

동원F&B는 적극적인 SNS·PPL 마케팅을 통해 소비자 접점을 확대하고 있다. 올해 1월에는 한국소비자포럼이 주관하는 '대한민국 퍼스트브랜드 대상' 참치액 부문 대상도 수상했다.

동원F&B 관계자는 "우수한 품질과 차별화된 풍미가 소비자 만족으로 이어지고 있다"며 "지속적인 연구개발과 마케팅으로 참치액 시장 대표 브랜드 입지를 강화할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com