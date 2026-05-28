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미-이란 기싸움, 무력 공방으로 격화...종전 협상 중대 기로

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 27일 이란 군사시설을 제한 타격하며 이란과의 종전 협상이 중대 기로에 섰다.
  • 이란 혁명수비대는 28일 미군 공군기지를 보복 공격했으나 주변국 에너지 시설은 피하며 수위를 조절했다.
  • 양측은 서로 급소를 피한 체면치레용 충돌을 이어가며 호르무즈 해협과 핵 문제 이견 탓에 종전까지 장기화 위험이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국과 이란의 기싸움이 무력 시위로 격화하면서 종전 협상이 중대 기로에 섰다. 전쟁 재개를 공식화한 것은 아니지만 지난주말 무르익었던 종전 분위기와는 사뭇 다른 전개다.

아직은 서로의 급소를 피한 '제한적' 타격에 그쳐 협상판을 뒤엎겠다는 신호와는 거리를 두고 있다. 다만 그간 미국은 협상 돌파구가 보이지 않으면 대안을 찾을 수 밖에 없다며 군사 옵션을 유지해왔다. 외신들은 외교적 해법과 군사적 충돌 재개 사이에서 중동 정세의 불확실성이 다시 높아지려 한다고 상황을 전했다.

◆ 트럼프 다시 '채찍 타임'

도널드 트럼프 대통령은 27일(현지시간) 가을 중간선거 때문에 이란과의 협상에서 발목 잡히는 일은 없을 것이라고 단언했다. 서둘러 전쟁을 끝내기 위해 이란에 너무 많은 것을 양보하는 게 아니냐는 일각의 우려를 의식한 발언이다.

트럼프는 지금까지 이란이 내민 조건은 만족스럽지 않다고 했다. 개선의 여지가 보이지 않으면 "(군사 행동으로) 돌아가 일을 끝내야 할 수도 있다"고 했다. 미국내 휘발유 가격도 많이 올라 유권자들의 불만이 상당하지만 트럼프는 신경쓰지 않는다고 했다. 지금은 '위대한 합의'에만 전념할 뿐, 다른 것은 눈에 들어오지 않는다는 투였다.

그러면서 "형편없는 합의는 하지 않겠다"고 거듭 강조했다 - 물론 형편없는지 여부를 판단할 심사관도 트럼프 자신이지만.

미군도 실력 행사에 나서며 트럼프의 말(言)에 힘을 보탰다. 로이터에 따르면 미군은 이날 호르무즈 해협의 항구 도시 반다르 아바스 인근의 이란 군사 시설을 타격했다. 이란의 파르스 통신도 반다르 아바스에서 폭발음이 일었다고 전했다. 미군은 이틀 전인 25일에도 기뢰 부설 선박과 미사일 발사 기지를 타격한 바 있다.

다만 미국 관리는 로이터에 "이번(27일의) 공격은 순전히 방어적 조치로 휴전을 유지하기 위한 것"이라며 확대해석을 경계했다. 월스트리트저널(WSJ) 역시 "이번 공격은 제한적이고 방어적 성격이며, 양측이 대체로 준수해 온 불안정한 휴전을 무너뜨릴 정도의 확전은 아니"라는 행정부 관리의 말을 전했다.

◆ 이란 맞대응…주변국 에너지 시설 아닌 군사기지 겨냥

한국 시간 28일 정오를 지난 무렵 이란도 미군 기지를 겨냥해 보복 공격을 단행했다고 알렸다. 혁명수비대는 이날 성명을 통해 "미군의 (반다르 아바스 공항 인근에 감행한) 공격에 맞선 보복 조치로 현지시간 오전 4시50분 미군 공군기지를 겨냥해 작전을 감행했다"고 밝혔다.

혁명수비대는 미국의 공습을 "침략 행위(aggression)"라고 규정하며, "재발 시 더 단호한 대응에 직면할 것"이라고 경고했다.

혁명수비대는 보복 대상이 된 미군 기지의 구체적 위치를 밝히지 않았지만, 로이터는 쿠웨이트 방공망이 미사일과 드론 공격에 대응중이라는 쿠웨이트 당국의 발표를 전했다. 

미군의 이틀 전 공격 때와 달리, 이날 이란은 즉각 보복에 나섰지만 주변국 에너지 시설을 겨냥하지는 않았다. 중동 정세를 한층 태롭게 몰아가기보다 미군 기지에 한정한 보복 조치로 수위를 조절했다.

◆ 위험한 불장난?

이란 타스님 통신의 보도는 좀 더 흥미롭다.

타스님이 전한 사건의 재구성은 이렇다. 먼저 이란 혁명수비대 해군이 "미국 유조선(American oil tanker)"을 향해 경고 사격을 가했다. 이 선박은 결국 회항했다. 미군은 참지 않고 대응에 나섰다고 한다. 타스님은 미군이 반다르 아바스 인근의 황무지(barren area)를 공격했다고 전했다.

이를 놓고 미군 관리는 CNN과 로이터 등에 "미군이 이란의 드론 4대를 격추하고 다섯번째 드론을 발사하려던 반다르 아바스의 '지상 관제소'를 공격했다고 설명한 바 있다.

미군의 표적이된 이란의 군사시설, 즉 지상 관제소는 타스님 보도에서는 황무지로 묘사됐다. 그리고 다시 혁명수비대가 여기에 반발해 주변의 미군 기지를 공격했다고 하는데, 구체적 장소를 언급하지는 않았다. 이는 이란 측 대응이 위협 사격 정도에 그쳤을 가능성을 시사한다. 쿠웨이트의 방공망이 작동에 들어갔다는 발표를 감안하면 쿠웨이트 내 미군 기지가 대상이었던 것으로 짐작된다.

서로의 급소를 피한 체면치레용 공격에 그쳤다 해도 방심은 금물이다. 겁만 주려던 것이 어느 시점에선 자존심을 건 극한 충돌로 이어질 수 있다 - 과거처럼 적당한 수위의 약속대련을 구사하기엔 상호 신뢰가 바닥이다.

최근 미국과 이란은 협상에서 일정 부분 진전을 이뤘지만 호르무즈 해협 통제권과 핵 문제 등을 둘러싸고 의견차가 여전하다. 파국으로 이어지진 않는다 해도 종전의 첫관문(MOU)을 넘어서기까지 당초 기대했던 것보다 더 오랜 시간이 걸릴 위험이 점증하고 있다. 원유시장도 28일 이 위험을 좀 더 높여잡았다.  

호르무즈 해협과 석유 파이프라인 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌]

osy75@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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