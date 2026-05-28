미래에셋, 국내 주식형 최대 공모펀드 '코어테크' 순자산 3조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용은 28일 코어테크펀드가 순자산 3조원을 돌파했다고 밝혔다
- 해당 펀드는 1년 수익률 343.75%를 기록하며 코스피 대비 약 139%p 높은 성과를 냈다
- 글로벌 AI·반도체 성장에 선제 투자해 성과를 냈으며 회사는 장기 안정적 성과 제공을 목표로 한다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 28일 국내 핵심 성장 산업에 투자하는 '미래에셋코어테크 펀드'가 순자산 3조원을 넘어섰다고 밝혔다.
한국펀드파트너스에 따르면 전날 기준 미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)의 순자산은 3조2445억원이다. 해당 펀드는 지난 4월 순자산 2조원을 돌파한 데 이어 한 달 만에 3조원을 넘어섰으며, 최근 한 달간 약 5800억원 이상의 자금이 신규 유입됐다.
회사는 "미래에셋코어테크 펀드의 가파른 성장세는 우수한 수익률이 견인했다"고 설명했다. 펀드평가사 제로인에 따르면 해당 펀드는 최근 1년 수익률 약 343.75%를 기록하며 참조지수인 코스피 대비 약 139%포인트 높은 성과를 기록했다. 이는 공모펀드 가운데 순자산 3000억원 이상 대형 주식형 펀드 중 가장 높은 수준이다.
미래에셋코어테크 펀드 운용역인 김정수 리서치본부장은 "글로벌 AI 시장의 구조적 성장과 반도체 슈퍼사이클 속에서 삼성전자, SK하이닉스는 물론 핵심 공급망에 위치한 고성장 테크 기업들을 선제적으로 발굴해 포트폴리오에 담은 전략이 주효했다"고 말했다.
구용덕 미래에셋자산운용 주식운용부문 대표는 "미래에셋은 글로벌 성장 산업과 혁신 기업에 대한 깊이 있는 리서치를 기반으로 공모펀드 시장에서 차별화된 경쟁력을 구축해 왔다"며 "앞으로도 투자자들에게 장기적으로 안정적이고 우수한 성과를 제공할 수 있도록 경쟁력 있는 투자 설루션을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com