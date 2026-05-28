위성락, 싱가포르 외교장관과 회담…한반도 평화 역할 당부

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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 위성락 청와대 국가안보실장은 28일 공식방한 중인 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관을 만나 양국 관계 발전 방안과 한반도 정세를 심도있게 논의하고 중동 정세 등 지역·국제정세에 대해 의견을 교환했다.

위 실장은 회담에서 지난 3월 이재명 대통령의 싱가포르 국빈방문 성과를 평가하고, 이번 발라크리쉬난 장관의 방한 등 고위급 교류를 통해 한-싱가포르 간 전략적 동반자 관계와 한-아세안 포괄적 전략 동반자 관계가 더욱 심화, 발전되기를 기대한다고 했다.

위성락 청와대 국가안보실장이 28일 공식방한 중인 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관을 만나 대화하고 있다. [사진=청와대]

위 실장은 또 한반도 정세와 관련해 발라크리쉬난 장관과 의견을 교환하고, 발라크리쉬난 장관이 지난 26~27일 북한을 방문한 결과도 청취했다.

아울러 한반도 평화공존과 공동성장을 위한 한국 정부의 노력을 설명했고, 발라크리쉬난 장관은 이에 대한 적극적인 지지를 표명했다.

위 실장은 싱가포르가 2018년 북미정상회담 개최지로서 한반도 문제의 외교적 해결을 위해 대화의 장을 제공하는 등 적극 기여해 온 점을 높이 평가하고, 한반도 평화를 위해 앞으로도 건설적인 역할을 해주기를 희망한다는 뜻을 전했다.

위성락 청와대 국가안보실장이 28일 공식방한 중인 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관을 만나 대화하고 있다. [사진=청와대]

청와대 측은 "중동 정세와 관련해, 양측은 분쟁의 조속한 종식과 지역 안정의 회복을 위한 외교적 노력을 지지한다는 데 뜻을 같이 했다"며 "호르무즈 해협 등 국제 항행에 사용되는 해협에서 선박의 자유롭고 안전한 항행이 조속히 정상화될 필요성을 강조했다"고 전했다.

양측은 또 급변하는 세계정세 속 공급망 위기 상황에서 에너지 수입국이자 대외 개방경제 국가로서 자유무역의 가치를 공유하는 양국 간 긴밀한 소통과 협력을 지속해 나가기로 했다.

the13ook@newspim.com