전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

문금주 "국민의힘, 비겁한 사대주의…'외교 사고' 지적은 국격 자해 행위"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당은 15일 국민의힘의 이재명 대통령 인권 외교 비판을 '국격 자해'라며 반발했다.
  • 문금주 대변인은 국민의힘의 사대주의를 비판하며 대통령의 인권 천명을 주권 국가의 권리라 강조했다.
  • 김영삼 전 대통령 사례를 들어 국민의힘에 자존 외교 정신 회복을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"송언석·오세훈, 지엽적 논란으로 본질 흐려"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당은 15일 국민의힘이 이재명 대통령의 인권 외교를 '외교 사고'로 규정한 데 대해 "국격 자해 행위"라며 강력 반발했다.

문금주 민주당 대변인은 이날 국회에서 브리핑을 통해 "국익 앞의 당당한 외교를 '외교 사고'로 둔갑시키는 국민의힘의 비겁한 사대주의가 국격을 뿌리째 흔들고 있다"며 "대한민국 대통령이 국제무대에서 보편적 인권과 평화를 천명하는 것은 주권 국가의 자명한 권리이자 의무"라고 강조했다.

문금주 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

이어 "이를 정쟁의 소재로 삼아 비하하는 송언석 원내대표와 오세훈 시장 등 국민의힘 인사들의 행태는 변방의 약소국 의식에 매몰된 '정치적 자학'의 극치"라고 비판했다.

문 대변인은 "국민의힘은 대통령 공격을 위해 자신들이 뿌리로 삼는 과거 보수 정부조차 국익 앞에서는 당당히 목소리를 냈던 자존의 역사마저 부정하고 있다"며 "과거의 유산마저 망각한 채 당당한 주권 국가의 외교를 비하하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "김영삼 전 대통령조차 국제관계의 이해관계에 매몰되지 않고 보편적 인권을 천명했다"며 "김 전 대통령은 당시 일본 총무청 장관이던 에토 다카미의 식민주의 합리화 발언에 크게 격노하며 '일본의 버르장머리를 고쳐주겠다'라며 조선인의 보편적 인권을 무시한 일본 정부를 향해 정면으로 비판했다"고 예시를 들었다.

문 대변인은 송언석 원내대표를 향해 "영상의 출처와 같은 지엽적 논란으로 본질을 흐리지 마십시오"라며 "대통령이 공유한 것은 특정 영상의 형식이 아니라, 인권 유린에 대한 준엄한 경고와 평화를 향한 확고한 의지"라고 촉구했다.

또한 오세훈 시장에게는 "1000만 서울 시민의 민생은 안중에도 없이, 대통령의 결단을 '조롱'의 소재로 삼아 지방선거 불쏘시개로 태우려는 경박한 행보를 즉각 중단하십시오"라며 "시정의 난맥상을 외교적 훈수로 가리려는 오만한 발상은 지방자치의 본령을 훼손하는 정치적 오도일 뿐"이라고 비판했다.

문 대변인은 "대통령의 인권 외교를 비하하는 당신들의 비굴한 태도야말로 대한민국 외교사에 기록될 진정한 참사"라며 "조건반사적으로 대통령을 깎아내리고 비난하기 위해서 과거 보수 정부의 자주적 외교 정신마저 부정하며 국격을 깎아내리는 국민의힘의 모순된 태도는 국민의 준엄한 심판을 면치 못할 것"이라고 경고했다.

그는 "국익과 인권이라는 보편적 가치 앞에서 최소한의 품격과 책임감을 되찾으십시오"라며 "국민은 더 이상 정쟁을 위해 국익을 파는 비겁한 정치를 용납하지 않을 것"이라고 강조했다.

seo00@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동