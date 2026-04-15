문금주 "국민의힘, 비겁한 사대주의…'외교 사고' 지적은 국격 자해 행위"

"송언석·오세훈, 지엽적 논란으로 본질 흐려"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당은 15일 국민의힘이 이재명 대통령의 인권 외교를 '외교 사고'로 규정한 데 대해 "국격 자해 행위"라며 강력 반발했다.

문금주 민주당 대변인은 이날 국회에서 브리핑을 통해 "국익 앞의 당당한 외교를 '외교 사고'로 둔갑시키는 국민의힘의 비겁한 사대주의가 국격을 뿌리째 흔들고 있다"며 "대한민국 대통령이 국제무대에서 보편적 인권과 평화를 천명하는 것은 주권 국가의 자명한 권리이자 의무"라고 강조했다.

문금주 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

이어 "이를 정쟁의 소재로 삼아 비하하는 송언석 원내대표와 오세훈 시장 등 국민의힘 인사들의 행태는 변방의 약소국 의식에 매몰된 '정치적 자학'의 극치"라고 비판했다.

문 대변인은 "국민의힘은 대통령 공격을 위해 자신들이 뿌리로 삼는 과거 보수 정부조차 국익 앞에서는 당당히 목소리를 냈던 자존의 역사마저 부정하고 있다"며 "과거의 유산마저 망각한 채 당당한 주권 국가의 외교를 비하하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "김영삼 전 대통령조차 국제관계의 이해관계에 매몰되지 않고 보편적 인권을 천명했다"며 "김 전 대통령은 당시 일본 총무청 장관이던 에토 다카미의 식민주의 합리화 발언에 크게 격노하며 '일본의 버르장머리를 고쳐주겠다'라며 조선인의 보편적 인권을 무시한 일본 정부를 향해 정면으로 비판했다"고 예시를 들었다.

문 대변인은 송언석 원내대표를 향해 "영상의 출처와 같은 지엽적 논란으로 본질을 흐리지 마십시오"라며 "대통령이 공유한 것은 특정 영상의 형식이 아니라, 인권 유린에 대한 준엄한 경고와 평화를 향한 확고한 의지"라고 촉구했다.

또한 오세훈 시장에게는 "1000만 서울 시민의 민생은 안중에도 없이, 대통령의 결단을 '조롱'의 소재로 삼아 지방선거 불쏘시개로 태우려는 경박한 행보를 즉각 중단하십시오"라며 "시정의 난맥상을 외교적 훈수로 가리려는 오만한 발상은 지방자치의 본령을 훼손하는 정치적 오도일 뿐"이라고 비판했다.

문 대변인은 "대통령의 인권 외교를 비하하는 당신들의 비굴한 태도야말로 대한민국 외교사에 기록될 진정한 참사"라며 "조건반사적으로 대통령을 깎아내리고 비난하기 위해서 과거 보수 정부의 자주적 외교 정신마저 부정하며 국격을 깎아내리는 국민의힘의 모순된 태도는 국민의 준엄한 심판을 면치 못할 것"이라고 경고했다.

그는 "국익과 인권이라는 보편적 가치 앞에서 최소한의 품격과 책임감을 되찾으십시오"라며 "국민은 더 이상 정쟁을 위해 국익을 파는 비겁한 정치를 용납하지 않을 것"이라고 강조했다.

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