김정은 베이징 영접했던 중국외교부 차관 면직

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국이 한국을 포함한 아시아 외교를 담당하던 외교부 부부장(차관)을 면직했다.

중국 국무원은 14일 쑨웨이둥(孫衛東) 외교부 부부장을 면직하는 인사 조치를 발표했다고 중국 관영 신화사가 발표했다.

쑨웨이둥 차관은 대표적인 아시아 통 외교관이며 주파키스탄 대사와 주인도 대사를 거쳐 2022년 외교부 부부장에 임명됐다.

지난해 9월 김정은 북한 국무위원장이 중국을 방문했을 때 차이치(蔡奇) 중국공산당 중앙서기처 서기, 왕이(王毅) 중국공산당 정치국위원 등과 함께 베이징역에 나가 김정은 국무위원장을 영접했던 인사다.

쑨웨이둥에 이어 아시아 담당 중국 외교부 부부장에 오를 인사는 아직 발표되지 않았다. 다음 달 예정된 미중 정상회담을 앞두고 한반도 담당 외교 라인이 재정비될지도 주목된다.

김홍균 외교부 1차관과 쑨웨이둥 중국 외교부 부부장(왼쪽)이 2024년 6월 18일 서울 종로구 외교부에서 열린 한중 외교안보대화에 참석해 기념촬영을 마치고 자리로 향하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

ys1744@newspim.com