김정은 베이징 영접했던 중국외교부 차관 면직

AI 핵심 요약beta
- 중국 국무원이 14일 쑨웨이둥 외교부 부부장을 면직했다.
- 쑨웨이둥은 아시아 통 외교관으로 주파키스탄·주인도 대사 출신이다.
- 아시아 담당 후임자 미발표로 한반도 외교 라인 재정비 주목된다.
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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국이 한국을 포함한 아시아 외교를 담당하던 외교부 부부장(차관)을 면직했다.
중국 국무원은 14일 쑨웨이둥(孫衛東) 외교부 부부장을 면직하는 인사 조치를 발표했다고 중국 관영 신화사가 발표했다.
쑨웨이둥 차관은 대표적인 아시아 통 외교관이며 주파키스탄 대사와 주인도 대사를 거쳐 2022년 외교부 부부장에 임명됐다.
지난해 9월 김정은 북한 국무위원장이 중국을 방문했을 때 차이치(蔡奇) 중국공산당 중앙서기처 서기, 왕이(王毅) 중국공산당 정치국위원 등과 함께 베이징역에 나가 김정은 국무위원장을 영접했던 인사다.
쑨웨이둥에 이어 아시아 담당 중국 외교부 부부장에 오를 인사는 아직 발표되지 않았다. 다음 달 예정된 미중 정상회담을 앞두고 한반도 담당 외교 라인이 재정비될지도 주목된다.
ys1744@newspim.com