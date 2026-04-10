'대만' 쏙 빼고 공개한 北...왕이 외교부장 방북에도 북중 냉기류

AI 핵심 요약beta
- 왕이 중국 외교부장이 9일 평양에서 최선희 외무상과 회담을 가졌다.
- 북중은 친선관계를 강조하며 교류 협조를 강화하기로 합의했다.
- 북한 보도는 중국의 대만 지지 내용 등을 생략해 온도차를 드러냈다.
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오늘 김정은 만날지 여부에 눈길 쏠려
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 9일 평양에 도착한 왕이 중국 외교부장이 최선희 외무상과 외교장관 회담을 갖고 북중 친선관계를 강조한 것으로 북한 관영 조선중앙통신이 10일 전했다.
하지만 북한 보도에서는 중국 외교부가 밝힌 대만 문제 등에 대한 지지나 '하나의 중국'에 대한 논의 내용이 모두 빠져 여전히 북중 관계에 온도차가 있음을 드러냈다.
이에 따라 방북 마지막 날인 10일 왕이가 국무위원장 김정은과 만날지 여부와 성사 시 양측의 발언 내용에 눈길이 쏠린다.
조선중앙통신은 최선희 외무상과 왕이 외교부장 간 회담이 9일 금수산영빈관에서 개최됐다면서 "최선희 동지는 조중 두 나라 최고영도자 동지들께서 이룩하신 중요 합의에 따라 전통적인 조중 친선·협조 관계가 새로운 높은 단계에서 활력 있게 발전하고 있는데 대해 언급했다"고 전했다.
통신은 또 "사회주의라는 공동의 이념을 근본 초석으로 하고 있는 조중 친선을 두 나라 인민의 염원과 이익에 맞게 더욱 강화해나가려는 조선민주주의인민공화국 정부의 입장을 (최선희가) 표명했다"고 강조했다.
이에 대해 왕이 부장은 "습근평(習近平, 시진핑) 동지와 김정은 동지께서 지난해 9월 베이징에서 역사적인 상봉과 회담을 진행하시고 중조 친선관계를 새로운 단계에로 발전시키는데서 이정표적인 의의를 가지는 근본지침을 제시했다"면서 "국제정세가 어떻게 변하든 중조친선을 훌륭히 수호하고 훌륭히 공고히 하며 훌륭히 발전시켜 나가려는 것은 중국당과 정부의 확고부동한 입장"이라고 말한 것으로 중앙통신은 소개했다.
북중 양측은 '우호·협조 및 상호원조에 관한 조약' 체결 65주년이 되는 올해에 다방면적인 교류와 협조를 강화하고 대외정책 기관들 사이의 전략적 의사소통과 지지협력을 강화하기로 합의한 것으로 통신은 전했다.
이같은 북한 측의 보도내용은 전날 중국 외교부가 밝힌 회의 내용과 상당한 차이가 난다.
중국 외교부는 9일 최선희가 회담에서 "조선은 '하나의 중국' 원칙을 완전히 지지한다"는 입장을 밝힌 것으로 전했다.
특히 그가 "중국의 내정에 간섭하는 행위에 단호히 반대한다"며 "대만·시짱(西藏·티베트)·신장(新疆·위구르)을 비롯한 '핵심 이익'에서 중국의 주권과 영토완정을 굳게 지지한다"고 말한 대목을 공개했다.
하지만 북한 보도에서는 이 같은 내용은 찾아볼 수 없다.
중국 외교부가 "양측이 국제·지역 문제에 관해 심도 있게 의견 교환을 했다"고 브리핑했지만 북한은 관련 사항을 모두 숨긴 것이다.
왕이의 평양 도착에는 최선희 외무상이 공항에 영접을 나갔고, 북측이 제공하는 환영 만찬을 가진 것으로 중앙통신은 전했다.
yjlee@newspim.com