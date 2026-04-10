김정은, 중국 왕이 만나 "세계 평화에 기여하고 싶다"

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 김정은 북한 국무위원장이 10일 북한을 방문중인 있는 왕이(王毅) 중국공산당 정치국 위원 겸 외교부장을 접견했다.

이날 중국 관영 신화통신에 따르면 김정은 국무위원장은 평양 노동당 중앙당사에서 왕이 정치국 위원을 만났다.

김정은 국무위원장은 "왕이 정치국 위원의 방문을 환영하며 시진핑(習近平) 중국공산당 총서기에게 따뜻한 안부와 축원을 전해 달라"며 "지난해 9월 중국을 방문해 시진핑 주석과 회담했던 장면이 생생하게 기억되며, 당시 회담에서의 공감대가 구체적으로 현실화되고 있는 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다.

김 위원장은 "북중 관계는 새로운 단계로 격상됐으며, 현재 국제 정세 변화에 따라 북중 관계를 지속 심화 발전시키는 것은 양국 이익에 부합하며, 이는 조선노동당과 북한 정부의 확고한 의지이자 확립된 정책"이라고 강조했다.

김 위원장은 "중국과 함께 우호 협력 관계를 발전시키고, 고위급 교류를 강화하며, 전략적 소통을 강화하고, 양국 국민의 복지 및 세계 평화를 위해 마땅한 역할을 해 나가기를 원한다"고 발언했다.

왕이 정치국 위원은 시진핑 주석의 안부를 전하며 조선노동당 제9차 전국대표대회의 성공적인 개최를 축하한다고 밝혔다.

왕이 위원은 "변화하는 국제 정세에 직면해 중국과 북한은 주요 국제 사안에서 소통과 조정을 강화해 세계 평화와 발전을 위해 기여해야 한다"고 말했다.

한편 왕이 위원은 북한 외무성의 초청으로 9일과 10일 이틀 동안 북한을 방문했다. 9일에는 최선희 북한 외무상과 회담을 진행했다.

왕이 정치국 위원은 5월 베이징에서 개최될 미중 정상 회담을 앞두고 한반도 문제를 북한과 조율하기 위한 차원에서 북한을 방문한 것으로 분석된다.

김정은 북한 국무위원장이 10일 평양에서 왕이 중국공산당 정치국위원을 만나 악수하고 있다. [사진=중국외교부] 조용성 특파원 = 2026.04.10 ys1744@newspim.com

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