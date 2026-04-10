"피로 맺은 우정"...북중관계 한껏 띄운 중국 속내는

AI 핵심 요약beta
- 왕이 중국 외교부장이 9일 평양 도착해 최선희 외무상과 회담했다.
- 왕이는 피로 맺은 북중 우의를 강조하며 고위급 교류 강화를 제안했다.
- 미중 정상회담 앞두고 북중 관계 복원과 한반도 안정 조율 의도로 분석된다.
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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 외교 안보 수장이 북한을 방문해 북중 관계를 한껏 띄우고 나섰다. 미중 정상회담을 앞두고 북한에 대한 영향력을 복원하려는 의도로 분석된다.
왕이(王毅) 중국공산당 정치국 위원 겸 외교부장은 9일 평양에 도착해 최선희 북한 외무상과 회담을 진행했다고 중국 외교부가 10일 전했다. 9일과 10일 이틀 동안 북한을 방문하는 왕이 정치국 위원은 10일 김정은 국무위원장을 만날 것으로 관측된다.
왕이 정치국 위원은 최선희 외무상과의 회담에서 혈맹을 거론했다. 그는 "지난 1년 중조(중국과 북한) 교류는 눈부셨고, 피로 맺어진 중조의 전통적 우의는 영원히 퇴색되지 않고 깰 수 없음을 보여줬다"고 말했다.
왕 위원은 "고위급 교류를 강화하고, 층위별·영역별 대화와 실무 협력을 긴밀하게 하며, 인문 교류를 심화해 각자의 경제·사회 발전을 도울 용의가 있다"고 소개했다. 왕 위원은 "올해는 '중조우호협력원조조약'(북중우호조약) 체결 65주년이고, 지난 65년 동안 국제·지역 형세가 어떻게 변하더라도 중조는 좋은 이웃이자 좋은 친구, 좋은 동지였다"며 "중국은 조선과 함께 조약 체결 65주년 기념 활동을 잘 개최할 용의가 있다"고 말했다.
최선희 외무상은 "조중의 우의는 공동의 사회주의 제도와 우호적 전통에 기반하고, 양국 관계는 깊고 단단하며 지속 가능하다"면서 "시대의 흐름과 양국 인민의 뜻에 맞춰 조중 우호 협력을 추진하는 것은 조선 당·국가의 확고부동한 입장"이라고 말했다.
최 외무상은 "영역별 교류와 실무 협력을 촉진하고, 외교 부문 협조를 긴밀히 할 용의가 있다"며 "다자 소통·협조를 강화해 조중 관계가 새로운 단계로 올라서고 새로운 전망을 열도록 노력할 용의가 있다"고 말했다.
왕이 정치국 위원이 북한을 방문한 것은 2019년 9월 이후 6년 9개월 만이다. 또한 왕이 위원의 방중은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문을 한 달여 앞둔 시점에 이뤄졌다.
베이징에서 개최될 미중 정상회담에 앞서 왕이 위원이 북중 관계를 조율하기 위해 북한을 방문했을 것이라는 분석이 지배적이다. 특히 중국으로서는 북한에 대한 영향력을 회복시켜야 미중 정상회담에서 북한을 협상 지렛대로 사용할 수 있다.
또한 미중 정상회담을 앞두고 중국은 안정적인 한반도 관리가 필요한 상황이며, 이를 위해서는 북한과의 전략적 소통 강화가 중요하다.
잔더빈(詹德斌) 상하이대외경제무역대학 한반도연구센터 교수는 현지 매체와의 인터뷰에서 "만약 앞으로 북한의 외부 환경이 개선된다면, 예를 들어 북미 관계가 완화된다면 중국과 북한의 관계 발전 역시 유리해진다"고 설명했다.
또한 잔더빈 교수는 "중국은 트럼프 대통령의 방중을 계기로 한반도의 평화와 안정을 촉진하기를 원한다"며 "먼저 북한의 진정한 의도가 무엇이며, 원하는 바가 무엇인지 알아야 트럼프 대통령의 방중 기간에 더욱 효과적인 소통을 이뤄낼 수 있을 것"이라고 분석했다.
ys1744@newspim.com