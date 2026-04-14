송언석 "李대통령 SNS, 역대급 외교 대참사"...국민 해명 요구

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"노란봉투법 재개정안 발표·중대재해처벌법 개정 촉구"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 14일 이재명 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 운영과 외교 발언을 문제 삼으며 "대통령의 메시지는 국가 정책 기조로 받아들여지는 만큼 보다 신중해야 한다"고 비판했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 이 대통령의 SNS 게시물 논란과 관련해 "지금 대한민국 대통령의 SNS 계정이 제대로 관리되고 있는지를 국민들은 지적하고 계시는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "이 대통령이 룰라 대통령의 발언 영상을 공유한 것은 어떤 의미인가. 또한 급히 삭제했다면 그 이유와 경위는 무엇인가"라며 "청와대는 일말의 거짓 없이 해명해주시기를 국민들은 원하고 있다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 이재명 대통령의 SNS 게시물 관련해 비판을 하고 있다. 2026.04.14 jk31@newspim.com

그는 "대한민국 대통령의 SNS 게시글은 전 세계인들이 실시간으로 지켜보는 '대한민국 정부의 정책 기조이자 방침'이다"라며 "아무 때나 아무 글이나 즉흥적으로 작성했다가, 삭제해도 되는 계정이 아니다"라고 지적했다.

또 "대통령께서 가짜뉴스에 낚인 것 아닌가 하는 국민적 의구심을 풀어달라는 것이다"라며 게시물 경위에 대한 설명을 요구했다.

아울러 외교 논란과 관련해 "대한민국 대통령이 SNS에 가짜뉴스를 올렸다가 타국 정부로부터 규탄 발언을 들은 것은, 대한민국 외교사에 한 획을 그을 그야말로 '역대급 외교 대참사'가 아닐 수 없다"고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 이재명 대통령의 SNS 게시물 관련해 비판을 하고 있다. 2026.04.14 jk31@newspim.com

송 원내대표는 대북 인권 문제도 언급하며 "그렇다면 이재명 대통령은 북한 김정은을 향해서도, 북한 주민들에 대한 보편적 인권을 말해야 한다"고 말했다.

이와 함께 청년 고용 상황을 지적하며 노동시장 개혁 필요성을 강조했다. 그는 "청년들이 체감하는 고용 한파는 이미 재난 수준이다"라며 "이제 노동정책의 기조와 방향을 근본적으로 전환해야 한다"고 말했다.

이어 정부 정책을 겨냥해 "정치적 동업자인 민노총에 끌려다니느라 주52시간제 첨단산업 적용 예외에 극구 반대하고 있고, 노란봉투법와 같은 포퓰리즘 정책은 금과옥조처럼 떠받들고 있다"고 비판했다.

그러면서 "우리 국민의힘은 청년이 일자리를 얻고, 기업이 채용을 늘릴 수 있는 유연하고 공정한 노동시장 구축에 앞장서겠다"고 밝혔다.