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[로펌이슈] 광장, '경영권분쟁센터' 출범…주주행동주의 대응 강화

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  • 법무법인 광장은 15일 기존 경영권분쟁전담팀을 확대해 경영권분쟁센터를 출범했다.
  • 개정 상법 시행으로 행동주의 펀드와 소수주주의 경영 참여가 확대되는 추세를 반영한 조직 개편이다.
  • 센터는 경영권분쟁팀과 주주행동주의대응팀의 투 트랙 체계로 통합 법률 서비스를 제공한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전담팀 확대 개편…자문·송무 결합한 통합 대응 체계 구축

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 광장은 15일 기존 경영권분쟁전담팀을 확대 개편해 '경영권분쟁센터'를 출범시키고, 변화하는 자본시장 환경에 대응한 전문 서비스 강화에 나선다고 밝혔다.

이번 조직 개편은 개정 상법 시행과 함께 행동주의 펀드를 중심으로 소수주주의 경영 참여가 확대되고, 기업의 경영권 방어 및 거버넌스 대응 수요가 증가하는 흐름을 반영한 것이다.

광장 경영권분쟁센터 공동 센터장 정다주 변호사(왼쪽)와 이세중 변호사. [사진=광장]

경영권분쟁센터는 자문과 소송을 결합한 통합 대응 체계를 구축하고, 경영권 분쟁 및 주주행동주의 대응 분야에서 보다 전문적이고 포괄적인 법률 서비스를 제공한다는 방침이다. 센터는 정다주 변호사와 이세중 변호사가 공동 센터장을 맡아 이끈다.

센터는 경영권분쟁팀과 주주행동주의대응팀으로 구성된 '투 트랙(Two-Track)' 체계를 갖췄다. 경영권분쟁팀은 기업 지배권을 둘러싼 전통적 분쟁 사건을 담당하며, 다양한 소송 경험을 보유한 장이준 변호사가 팀장을 맡는다.

주주행동주의대응팀은 행동주의 펀드 및 소액주주 대응 자문을 중심으로 운영되며, 김유석 변호사가 팀장을 맡아 사전 예방 전략, 주주행동주의 대응 전략, 기관과의 효과적 소통 등 포괄적 자문 서비스를 제공한다.

광장은 SM엔터테인먼트, 한미약품그룹, 한진칼, 오스템임플란트 등 주요 경영권 분쟁 사건에 참여하며 관련 분야에서 역량을 축적해 왔다. 최근에는 한국콜마, SNT홀딩스∙스맥, 인크레더블버즈, 광명전기 등 다양한 분쟁에서도 자문을 수행했다.

특히 행동주의 펀드 대응 과정에서 기업 상황에 맞춘 맞춤형 전략을 제시하며, 단순 방어를 넘어 협력 관계 구축까지 지원하는 등 차별화된 자문을 제공해 왔다는 평가다.

센터는 기업자문, 송무, ESG 등 전사적 전문가 네트워크를 기반으로 원스톱 지원 체계를 구축했다. 문호준 대표변호사와 윤용준 변호사를 비롯해 국민연금 출신 안태일 고문, 이현동 변호사, 김수연 박사 등 다양한 분야 전문가들이 참여해 종합 자문 역량을 강화한다.

문호준 대표변호사는 "개정 상법을 중심으로 크게 변화한 자본시장 환경 속에서 경영권 분쟁과 주주행동주의 대응 이슈는 앞으로 로펌의 핵심 업무 영역이 될 것으로 예상된다"며 "광장은 경영권분쟁센터의 활동을 전사적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.

 

abc123@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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