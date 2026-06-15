경찰, '선상파티' 김건희 가담 여부 재수사...김용현·김성훈 보완수사

AI 핵심 요약beta
- 경찰청 특별수사본부는 15일 윤석열 전 대통령 부부 선상파티 의혹 관련 김건희 여사 가담 여부를 재수사한다고 밝혔다.
- 특수본은 김용현 전 국방부장관과 김성훈 전 경호처 차장에 대해 고급 식자재 공수·노래방 기계·불꽃놀이 준비 등 지시 혐의 보완수사에 나섰다.
- 앞서 특수본은 김 전 처장과 김 전 실장을 직권남용 등으로 불구속 송치했으나 김건희 여사는 증거불충분으로 불송치했으며 이번에 다시 조사한다.
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 윤석열 전 대통령 부부 선상파티 의혹을 수사하고 있는 경찰이 김건희 여사 가담 여부를 재수사한다. 경찰은 이 의혹과 관련해 김용현 전 국방부장관과 김성훈 전 경호처 차장에 대해서도 보완수사한다.
경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 15일 공지를 통해 "서울중앙지검은 대통령 등 경호에 관한 법률 위반 사건에 대해 보완수사를 요구했다"고 밝혔다.
윤 전 대통령 부부는 2023년 8월 경남 거제 저도에서 여름휴가 당시 해군 지휘정인 귀빈정에서 파티를 열어 군 자산을 사적으로 유용했다는 의혹을 받고 있다. 당시 경호처장이었던 김 전 장관은 행사와 관련해 김 전 차장(당시 경호처 기획관리실장)을 통해 경호처 직원들에게 고급 식자재 공수, 파티를 위한 노래방 기계 설치, 불꽃놀이 준비 등 과도한 지시를 한 혐의를 받고 있다.
김 전 차장은 경호처 직원들에게 다금바리 등 공수, 노래방 기계 설치, 불꽃놀이 준비 등을 지시했다. 김 전 차장은 야간 항해 중인 해군 함정 정장에게 불꽃놀이를 가깝게 볼 수 있도록 입항 저지, 급속 항로 변경 등 무리한 운항을 지시한 혐의도 받는다.
특수본은 김 전 장관과 김 전 차장에 대한 혐의를 명확히 하기 위해 수사를 보완하고 김 여사 가담 여부도 재수사할 예정이다.
앞서 특수본은 지난달 11일 김 전 처장을 대통령경호법상 직권남용 교사와 위증 혐의, 김 전 실장을 직권남용 혐의로 불구속 송치했다. 반면 대통령경호법상 직권남용 교사 혐의와 관련해 김건희 여사는 증거불충분으로 불송치 종결했다.
krawjp@newspim.com